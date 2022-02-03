В Самарской области ожидают выпадение полуторамесячной нормы осадков

В Самарской области несколько дней идет сильный снег. По данным Приволжского УГМС, в первые дни февраля прогнозируется выпадение полуторамесячной нормы осадков. На территории региона создан оперативный штаб по борьбе с последствиями стихии.

- Всю ночь со 2 на 3 февраля был снегопад. В связи с этим совместно с органами МЧС нами было принято решение об ограничении движения автотранспорта по ряду дорог, в том числе по дорогам областного и федерального значения. Так, было ограничено движение на трассе М5 "Урал" на участке от Сызрани до Тольятти, на участке подъезда к Оренбургу до границ Оренбургской области до 13.00 по местному времени, - отметил на совещании в облправительстве министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин.

В свою очередь, самарский губернатор предупредил чиновников на местах, что нужно быть готовыми к худшему развитию сценария.

- Нужно быть готовыми, в том числе, по пунктам обогрева водителей, если понадобится, подвоза еды, воды. Особое внимание нужно обратить на перевозку детей, - сказал глава региона.