В Саратове подростка будут судить за ложное сообщение о теракте

В Саратове в суд передано дело в отношении 14-летнего школьника, который обвиняется в отправке сообщений о вооруженном нападении на свою школу.

По версии следствия, ученик одной из школ, чтобы не ходить на уроки, в октябре прошлого года дважды по электронной почте присылал в отдел образования администрации Октябрьского района города, в свою школу и на местное телевидение сообщения о якобы готовящемся вооруженном нападении на учебное заведение. Злоумышленника вычислили сотрудники УФСБ.

- Обвиняемый признал вину и раскаялся, - сообщили в пресс-службе областного управления СК.

Примечательно, что обвинение подростку предъявили не по 1 или 2 частям статьи 201 УК (за ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений), а по 3 части, когда такие действия предпринимаются "в целях дестабилизации деятельности органов власти". За подобное преступление предусмотрено наказание от штрафа в размере от 700 тысяч до миллиона рублей вплоть до лишения свободы на срок от шести до восьми лет.