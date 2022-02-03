В Саратове на ребенка напала стая собак

В Саратове правоохранители начали проверку после появления информации о нападении на ребенка стаи собак в Заводском районе города.

По предварительным данным, в среду на девятилетнего мальчика набросились бродячие псы, один из них укусил ребенка за локоть.

Как сообщили в областном управлении СК, сотрудники следственного отдела по городу выясняют обстоятельства случившегося.

- Будет дана объективная юридическая оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных, - уточнили в пресс-службе ведомства.