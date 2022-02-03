В Удмуртии кардиохирурги впервые заменили аорту

В Удмуртии кардиохирурги заменили аорту и клапан сердца. Для врачей региона это был первый успешный опыт, пояснили в Минздраве республики.

Помощь понадобилась 35-ти летнему мужчине с врожденным пороком сердца, осложнившимся острым расслоением аорты. Это грозило разрывом сосуда и гибелью человека.

"Транспортировать ижевчанина в федеральные центры было невозможно, поэтому мы приняли решение об экстренной операции", - рассказал завхирургическим отделом Республиканского клинико-диагностического центра Сергей Анисимов.

Врачи решились на операцию. Она длилась больше восьми часов. Все это время сердце пациента было отключено.

Сегодня мужчина уже выписан из больницы. Его состояние опасений у медиков не вызывает.