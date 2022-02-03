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03.02.2022 17:26
Рубрика: Общество

В Удмуртии кардиохирурги впервые заменили аорту

Текст: Оксана Ильина
Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии
Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

В Удмуртии кардиохирурги заменили аорту и клапан сердца. Для врачей региона это был первый успешный опыт, пояснили в Минздраве республики.

Фото: iStock
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Помощь понадобилась 35-ти летнему мужчине с врожденным пороком сердца, осложнившимся острым расслоением аорты. Это грозило разрывом сосуда и гибелью человека.

"Транспортировать ижевчанина в федеральные центры было невозможно, поэтому мы приняли решение об экстренной операции", - рассказал завхирургическим отделом Республиканского клинико-диагностического центра Сергей Анисимов.

Врачи решились на операцию. Она длилась больше восьми часов. Все это время сердце пациента было отключено.

Сегодня мужчина уже выписан из больницы. Его состояние опасений у медиков не вызывает.

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