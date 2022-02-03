Ведущее предприятие станкостроения Пензы будет сотрудничать с ПензГТУ

Развитие научного и учебного сотрудничества компании "СтанкоМашСтрой" с Пензенским государственным технологическим университетом (ПензГТУ) обсудили во время двусторонней встречи, которая состоялась между руководством предприятия и ведущими специалистами вуза.

В ходе обсуждения была достигнута договоренность о привлечении студентов ПензГТУ на производственную практику с возможностью дальнейшего трудоустройства. Помимо этого, обсуждались детали соглашения о создании совместной учебно-научной лаборатории, которая должна стать основной взаимовыгодного сотрудничества вуза и предприятия.

- Без квалифицированных специалистов невозможно прорывное движение вперед и создание собственной производственной базы, что является ключевыми факторами формирования конкурентоспособной экономики и национальной безопасности государства, - отметил генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков. - Поэтому работу по подготовке кадров нужно начинать со школьной скамьи, развивать на площадках ссузов и вузов в тесном взаимодействии с промышленным сектором.

Включение студентов в работу предприятия во время обучения - через совместные проекты или производственную практику - позволит будущим инженерам увидеть особенности реального производства. Кроме этого позволит решать кадровую проблему на производстве, лучшие практиканты получат возможность дальнейшего трудоустройства.

Помимо этого, обсуждались детали соглашения о создании совместной учебно-научной лаборатории, которая должна стать основной взаимовыгодного сотрудничества вуза и предприятия.

- Надеемся, что наши студенты будут вовлечены в производственную жизнь компании "СтанкоМашСтрой". Некоторые виды учебной работы будут проходить совместно как на территории предприятия, так и на территории вуза, будет развиваться научная работа. Две наши кафедры готовят специалистов по автоматизации и инженеров по машиностроению, металлорежущим станкам и инструментам. Наша задача - подготовить высококвалифицированные кадры, способные решать любые производственные и научно-практические задачи, - прокомментировал итоги встречи ректор ПензГТУ Дмитрий Пащенко.

В обсуждении также приняли участие проректор по научной работе ПензГТУ Дмитрий Трокоз, заведующие выпускающими кафедрами "Технология машиностроения" Виталий Голубовский и "Автоматизация и управление" Владимир Волков. Специфика кафедр близка научным и кадровым запросам компании "СтанкоМашСтрой". Они готовят специалистов по автоматизации и инженеров по машиностроению, металлорежущим станкам и инструментам. Работает студенческое конструкторское бюро, ведутся научные исследования в области материаловедения и современных инженерных решений для различных отраслей экономики.

Подписание соглашения о создании совместной учебно-научной лаборатории, по мнению партнеров, станет основой взаимовыгодного сотрудничества ПензГТУ и компании "СтанкоМашСтрой".

Кстати

В учебном классе компании "СтанкоМашСтрой" ведутся занятия установочной сессии у студентов-заочников факультета промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта. Обучение проходят 45 человек. Учебный класс, который был создан на базе компании в сентябре 2020 года, оснащен современным компьютерным оборудованием. Обучение направлено на практическую подготовку студентов. Во время занятий будут использованы технические и технологические возможности предприятия, являющегося одним из лидеров станкостроительной отрасли.