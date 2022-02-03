Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов

Отвечая на наш тест "Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми российские регионы удивляют туристов?", вы узнает много интересных подробностей о самых популярных и знаковых местах для отдыха в нашей стране.
И не только проверите свои знания, но сможете выбрать себе маршрут на будущий отпуск или выходные. Например, на Алтай, где летний туристический сезон открывает красивый местный праздник. Или отправиться в музей марципана.
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