Как нацпроект помогает сибирским предприятиям зарабатывать миллионы

В регионах Сибири уже сотни предприятий стали участниками национального проекта по повышению производительности труда. Его задача - усовершенствовать организационные процессы, сократить потери ресурсов, привить в коллективах культуру непрерывных улучшений.

"Останавливаться нельзя"

- Мы не привлекаем новые ресурсы, а стремимся правильно использовать имеющиеся, - подчеркивает руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Алтайского края Александр Вагенлейтер. - Устраняя потери и лишние операции, мы добиваемся увеличения производства продукции с меньшими затратами. Прежде всего сокращаем время протекания процессов, задействуем "замороженные" складские запасы, оптимизируем количество перемещений и транспортировки продукции, а также повышаем загрузку персонала и оборудования.

В марте будет ровно три года, как Алтайский край участвует в нацпроекте, и за это время к нему присоединились 63 компании. По данным РЦК, алтайским компаниям, повышающим производительность по нацпроекту, удалось сократить время протекания производственных процессов на пилотных потоках в среднем на сорок процентов, на тридцать процентов снизить объемы незавершенного производства и на 81 процент увеличить выработку на одного сотрудника.

- В этом деле нельзя останавливаться, это должен быть процесс непрерывных улучшений, иначе сразу откатываешься назад, - поделилась опытом руководитель проектного офиса компании "Газпром-распределение-Барнаул" Виктория Черепанова. - С октября 2020-го по апрель 2021-го мы в полтора раза увеличили выработку, но потом снизили показатели и даже планировали вообще выйти из проекта. Сейчас наверстываем упущенное, потому что результаты действительно впечатляющие. Программа позволяет вскрыть проблемы, которые предприятиям самостоятельно выявить сложно.

С 2022 года цифровизация станет одним из основных направлений повышения производительности труда. Завод "Ротор" третий год самостоятельно пытается осваивать бережливые технологии, и начали здесь с внедрения корпоративной информационной системы учета и управления ресурсами.

- Без оцифровки всех бизнес-процессов и сведения данных в единую систему сложно перейти на бережливое производство, - уверена представитель завода Людмила Сеченова. - В 2019 году из-за сокращения гособоронзаказа и проблем с диверсификацией наше предприятие решило заняться повышением производительности. На тот момент завод не мог стать участником нацпроекта, поскольку у нас не было отдельных участков, выпускающих только гражданскую продукцию. Решили внедрять технологии сами. Начали с единой информационной системы учета, которая бы помогала управлять всеми процессами. До этого на заводе было несколько несвязанных между собой учетных систем - управленческая, бухгалтерская, производственная, технологическая, - что не позволяло видеть общую картину. А когда в конце 2020 года на заводе заработала единая система, то все бизнес-процессы стали прозрачными и понятными. Теперь мы готовы к внедрению бережливых технологий.

Затраты меньше, зарплата - выше

В кузбасском городе Ленинске-Кузнецком пассажирские автобусы начали готовить к рейсам с использованием бережливых технологий.

- Главные проблемы ремонтников обычно связаны с тем, что хранение инструментов, деталей и комплектующих в зоне техобслуживания организовано неправильно, отсутствует четкая система планирования работ, есть сбои в поставках материалов, - отметил руководитель регионального центра компетенций в сфере производительности труда Дмитрий Перекрестов. - Эффект ожидаем уже через полгода, а после трех лет участия в нацпроекте производительность должна ежегодно увеличиваться не менее чем на пять процентов.

Именно благодаря нацпроекту стали больше получать за свой труд работники кемеровской компании - производителя крепежных материалов и металлопродукции для горнодобывающей отрасли и строительства. Эксперты РКЦ помогли им выявить свыше двадцати проблем, тормозивших производственный процесс. В итоге время производства сократилось на шестьдесят процентов, выработка на пилотном участке выросла втрое, а заработки у персонала - на пятнадцать процентов. Общий экономический эффект предварительно оценили в 18,5 миллиона рублей в год.

По официальным данным, бережливым технологиям бесплатно и без отрыва от производства в Кузбассе уже обучились более тысячи работников сорока четырех предприятий. Так, в прошлом году системную подготовку прошли 564 человека - вдвое больше, чем в 2020-м. Теперь они делятся с коллегами полученными знаниями и навыками.

В нацпроект, ориентированный на средних и крупных игроков в базовых несырьевых отраслях экономики, включаются все новые участники. Среди них - крупные химические заводы Кемерова и цементный завод в Топках, перерабатывающие, дорожно-ремонтно-строительные, фармацевтические компании, а также кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова. Ожидается, что в 2022 году в ряды приверженцев бережливости вольется еще не меньше десяти кузбасских предприятий.

Резервы еще есть

За два года реализации в Омской области нацпроекта "Производительность труда" его участниками уже стало три десятка предприятий. Средняя выработка на одного сотрудника выросла 66 процентов, на сорок процентов экономичнее стали производственные процессы. И резервы еще есть.

В этом году региональный центр компетенций в сфере производительности труда планирует вдвое увеличить число омских компаний, которым будет оказана адресная поддержка в рамках нацпроекта.

Первый этап проекта завершило Омское пассажирское предприятие N8. За полгода здесь двое вдвое выросли мощности по техобслуживанию автобусов ПАЗ, а сходы машин с линии (парк обсуживает 56 городских и пригородных маршрутов) полностью прекратились.

- Помимо этого, мы наполовину увеличили дневную выработку, на четверть снизили время техопераций, практически не стало простоев, - дополняет и. о. директора ПАТП Михаил Томилов. - А в результате роста доходов не только сумели полностью обеспечить оборудованием и запчастями рабочие места, но и повысить зарплату мастерам, водителям и кондукторам. Причем дважды.

Благодаря нацпроекту в полтора раза сократилось время на производство и упаковку сосисок и сарделек в компании "Сибирские колбасы". Такого же эффекта при поиске необходимых деталей за счет создания прозрачной системы хранения добились в эталонном цехе ПО "ВЭЛТА". Более чем на треть ускорили изготовление металлоконструкций в ОМУ N1.

Недавно к нацпроекту подключились омский аэропорт и первый представитель АПК - компания "Ястро-Агро", намеренная втрое повысить производство масличных культур и кормов.

Прямая речь

Анна Негодуйко, министр экономики Омской области:

- "Производительность труда" - один из самых амбициозных по целям и интересных по синергии результатов нацпроект. Несмотря на коронавирусные ограничения, интерес к нему растет. А к 2024 году число участников в регионе достигнет 84. В рейтинге эффективности РЦК Омская область уже поднялась на одиннадцать позиций, заняв 14-е место.

Немаловажно, что проект предполагает дополнительные меры поддержки - льготные займы, бесплатное обучение сотрудников. А комплексная система повышения производительности труда обеспечит успех не только предприятию, но и всему региону, поскольку речь идет о занятости населения, росте налоговых отчислений, а также о социальной стабильности.