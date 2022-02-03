Как новосибирские компании компенсируют дефицит кадров

Новосибирская область даже в пандемийные годы смогла сохранить положительную динамику на рынке труда. Однако вопрос подготовки и привлечения кадров для экономики региона остается одним из ключевых.

Как отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Травников, в регионе несколько лет подряд наблюдается миграционный приток населения, даже в сложных 2020-2021 годах тенденция не изменилась. По данным Новосибирскстата, за январь-октябрь прошлого года миграционный прирост составил более 9,6 тысячи человек, тогда как в соседних регионах наблюдается существенная убыль населения.

Тем не менее в 2020-м рынок труда понес существенные потери, и сейчас во многих сферах есть дефицит квалифицированных кадров и рабочих. В исследовательском центре "Зарплаты.ру" отмечают несколько факторов. Это отток мигрантов в первые волны распространения коронавируса в 2020 году, закрытые границы, локдауны и введение QR-кодов, а также отголоски демографической ямы 1990-х.

"Причины - не только в дефиците мигрантов из-за карантинных ограничений, но и в миграции персонала на рынке труда между такими отраслями, как общепит, доставка, строительство, ретейл", - подчеркивают в "Зарплате.ру".

Так, в прошлом году рестораны, розничная торговля и сфера услуг столкнулись со значительным дефицитом кадров. За девять месяцев 2021-го рост количества вакансий на "Зарплате.ру" в этих сферах относительно аналогичного периода 2020-го составил 73 процента. При этом количество соискателей уменьшилось в 2,5 раза.

По оценке экспертов, наиболее остро ощутил эту проблему ресторанный бизнес. В период локдауна наем был остановлен, часть компаний сократила персонал, а с конца лета 2020 года спрос на сотрудников отрасли начал расти. За это время персонал частично перешел в ретейл, сферу доставки и другие отрасли. Особенно вырос спрос на поваров, пекарей, ресторанных курьеров и барменов.

Кадровый голод привел к росту конкуренции за персонал. Средняя зарплата в ресторанном бизнесе в 2021 году выросла на 23 процента в сравнении с 2020-м. У поваров она увеличилась до полутора раз. По данным "Зарплаты.ру", в среднем повара и пекари получают от 32-34 тысяч рублей в месяц, блинопеки - от 28 тысяч.

Еще одна просевшая из-за оттока мигрантов сфера - строительная. По данным ресурса "Авито Работа", наибольший рост числа вакансий во второй половине прошлого года в Новосибирске отмечен в строительстве - на 84 процента. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в отрасль до 2024 года необходимо привлечь около пяти миллионов трудовых мигрантов.

Свыше тридцати процентов опрошенных сервисом SuperJob руководителей строительных компаний поддерживают эту инициативу. Однако тот же опрос показывает, что жители регионов не одобряют работу мигрантов и полагают, что улучшение условий труда и повышение зарплат могли бы привлечь на стройки соотечественников. По данным сервиса, средняя ежемесячная зарплата в отрасли - сорок тысяч рублей.

- Строительство, где количество вакансий всегда больше, чем кандидатов, входит в тройку наиболее высокооплачиваемых сфер. Это связано с увеличением объемов жилищного строительства и продлением льготной ипотеки, а также с подвешенным положением многих трудовых мигрантов, из-за которого создается дефицит соответствующей рабочей силы, - отмечает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.

В агропромышленном комплексе сейчас также не лучшие времена. В прошлом году во время посевной и уборочной кампаний потребность в рабочих руках в АПК региона вырастала на 200 процентов (в среднем по России - на 115 процентов), а количество вакансий - в три раза. Требуются агрономы, механизаторы, трактористы, рабочие в теплицы, садовники, овощеводы, агроинженеры. Также традиционно в топе востребованных - специалисты в области производства, переработки сырья и сельского хозяйства.

Лидером по объему размещенных предложений для трудоустройства на "Зарплате.ру" стала рубрика "Рабочий персонал". На ее долю пришлось более двенадцати процентов от всех вакансий сервиса. Самая популярная вакансия 2021 года в Новосибирской области - грузчик-разнорабочий. В тройку самых высокооплачиваемых рабочих вакансий в прошлом году попали водители, курьеры, слесари. В числе новых и необычных предложений на рынке труда - курьер по выносу мусора, онлайн-турагент, архитектор реальной и дополненной реальности.

Средняя зарплата в регионе к середине декабря 2021 года составила 43 892 рубля. Ее рост по отношению к аналогичному периоду 2020 года - 9,7 процента. Среднее зарплатное ожидание соискателей по размещенным резюме - 39 651 рубль.

Специалисты исследовательского центра "Зарплаты.ру" отмечают, что для привлечения сотрудников компании они в первую очередь повышают зарплаты и расширяют социальный пакет. Многие стали развивать HR-бренд, помогать сотрудникам с переобучением, приглашают соискателей из соседних регионов или предлагают работу вахтовым методом.

Немаловажно и то, что начиная с 2018 года для региона увеличивается объем контрольных цифр приема (КЦП) в вузы и средние профессиональные учреждения. По данным пресс-службы областного правительства, за три года добавилось 1 041 бюджетное место. Значительное увеличение произойдет в 2022-2023 учебном году: по итогам открытого конкурса минобрнауки РФ новосибирским вузам предоставлено 15 803 бюджетных мест (в 2021-2022 учебном году их было 14 847).

Всего же в вузах Новосибирска учится более 150 тысяч человек. На поощрение лучших студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций из городского бюджета в прошлом году направлено 3,1 миллиона рублей.

Между тем

По словам председателя Совета ректоров вузов Новосибирской области Николая Пустового, приоритетными направлениями подготовки с 2019 года стали такие программы бакалавриата, как образование и педагогические науки, математика и механика, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, биологические науки; по программам специалитета - техника и технологии строительства, лечебное дело, педиатрия; по программам магистратуры - биологические науки, архитектура, информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки.

По оценке минобрнауки России, именно эти специальности и направления подготовки наиболее востребованы в регионе работодателями и абитуриентами.