Новосибирский губернатор заявил о позитивной динамике в экономике региона

Новости

У жителей Подмосковья появился еще один способ записи к врачу 11:56
Больше 70 человек пострадали от отравления наркотиками в Аргентине 11:54
Представитель ДНР: Киев ограничил выезд из страны граждан призывного возраста 11:50
Скончался последний участник Московского народного ополчения 11:39
В Москве началось прощание со сценаристом Виктором Мережко 11:38
В Ярославле изъяли 30 килограммов наркотиков 11:35
Военные Аргентины оказали помощь российскому судну, севшему на мель 11:31
Вернувшаяся с Мальдив Ирина Дубцова была экстренно прооперирована 11:29
Лукашенко: Перед Минском и Москвой стоят амбициозные задачи 11:25
Мишустин выделил финансирование на испытания назальной вакцины от коронавируса 11:21
Денис Проценко оценил вероятность постковидного синдрома при "омикроне" 11:19
Эксперт предсказал остановку промышленности на Украине без российского газа 11:19
Шойгу прибыл в Беларусь, где проверит готовность к совместным учениям 11:12
От COVID-19 умер итальянский актер Паоло Грациози 11:08
В Лефортовский суд поступило новое дело Навального о мошенничестве и неуважении к суду 11:05
Лукашенко принял верительные грамоты посла России Бориса Грызлова 11:00
МИД ДНР: Киев находится в вымышленной реальности 10:53
Денис Проценко заявил о 85-процентном распространении "омикрона" 10:52
Самые высокие зарплаты в Москве - у маркетолога, программиста и шиномонтажника 10:49
ВТБ предложил "замораживать" подозрительные переводы на счета мошенников 10:43
"Лиза Алерт": В России ежегодно пропадают до 180 тысяч человек 10:41
Фильм "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова вошел в программу фестиваля SXSW 10:37
Telegram оплатил штрафы на 11 миллионов рублей 10:30
Панды в Московском зоопарке предсказали итоги Олимпиады в Пекине 10:19
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить рост стоимости тестов на COVID-19 10:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
03.02.2022 11:21
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор заявил о позитивной динамике в экономике региона

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил депутатам Законодательного собрания отчет о работе регионального правительства в 2021 году и задачи на среднесрочную перспективу.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Глава области отметил в числе основных достижений года позитивную динамику основных показателей экономики. По ряду показателей регион демонстрирует темпы роста выше среднероссийских. Так, индекс промышленного производства вырос на 9,8 процента (это в два раза больше, чем в среднем по России). Также выше общероссийских показателей динамика основных отраслей, в том числе в обрабатывающих производствах - 109,3 процента (в среднем по стране - 105,2 процента).

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирский губернатор проверил работу первичного звена здравоохранения

Согласно отчету в области за минувший год построено более двух миллионов квадратных метров жилья (на 3,1 процента больше, чем в 2020 году). Новосибирская область - вновь в лидерах в Сибирском федеральном округе и вошла в десятку лучших по России.

Андрей Травников обратил особое внимание на рост инвестиций в основной капитал - они превысят 280 миллиардов рублей. Среднемесячная зарплата одного работника подросла на 10,7 процента. Почти на четыре тысячи увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса - до 143 тысяч, а их оборот составил почти два триллиона рублей.

- К концу года восстановление экономической активности предопределило рост доходной части бюджета до 237 миллиардов рублей - на 28 процентов выше показателей 2020 года. Уровень собственных доходов составил 162 миллиарда рублей, - сообщил глава региона.

При этом из федерального бюджета поступило в полтора раза больше средств, чем ожидалось.

- Это по-настоящему бюджет развития. Бюджет, который позволял нам в течение года несколько раз выделять муниципалитетам дополнительные субсидии на решение первоочередных финансово-экономических вопросов и сохранение их финансовой устойчивости, - подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил депутатов заксобрания за совместную работу с правительством области по корректировке бюджета в течение года.

Справка "РГ"

По решению правительства области Новосибирску в 2021 году дополнительно выделены 750 миллионов рублей на приведение в порядок улично-дорожной сети. Эти средства направлены на ремонт 240 дорожных объектов. В общей сложности на строительство и ремонт дорожных объектов города в минувшем году выделено более шести миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Песков: У России есть причины для беспокойства из-за переброски войск США в Европу
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить рост стоимости тестов на COVID-19
За сутки в России госпитализировали 17 792 человека с COVID-19
Посольство РФ назвало позитивным сигналом позицию госдепа по Минским соглашениям
Пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% пенсии с 3 февраля
Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году