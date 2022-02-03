Новосибирский губернатор заявил о позитивной динамике в экономике региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил депутатам Законодательного собрания отчет о работе регионального правительства в 2021 году и задачи на среднесрочную перспективу.

Глава области отметил в числе основных достижений года позитивную динамику основных показателей экономики. По ряду показателей регион демонстрирует темпы роста выше среднероссийских. Так, индекс промышленного производства вырос на 9,8 процента (это в два раза больше, чем в среднем по России). Также выше общероссийских показателей динамика основных отраслей, в том числе в обрабатывающих производствах - 109,3 процента (в среднем по стране - 105,2 процента).

Согласно отчету в области за минувший год построено более двух миллионов квадратных метров жилья (на 3,1 процента больше, чем в 2020 году). Новосибирская область - вновь в лидерах в Сибирском федеральном округе и вошла в десятку лучших по России.

Андрей Травников обратил особое внимание на рост инвестиций в основной капитал - они превысят 280 миллиардов рублей. Среднемесячная зарплата одного работника подросла на 10,7 процента. Почти на четыре тысячи увеличилось количество субъектов малого и среднего бизнеса - до 143 тысяч, а их оборот составил почти два триллиона рублей.

- К концу года восстановление экономической активности предопределило рост доходной части бюджета до 237 миллиардов рублей - на 28 процентов выше показателей 2020 года. Уровень собственных доходов составил 162 миллиарда рублей, - сообщил глава региона.

При этом из федерального бюджета поступило в полтора раза больше средств, чем ожидалось.

- Это по-настоящему бюджет развития. Бюджет, который позволял нам в течение года несколько раз выделять муниципалитетам дополнительные субсидии на решение первоочередных финансово-экономических вопросов и сохранение их финансовой устойчивости, - подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил депутатов заксобрания за совместную работу с правительством области по корректировке бюджета в течение года.

Справка "РГ"

По решению правительства области Новосибирску в 2021 году дополнительно выделены 750 миллионов рублей на приведение в порядок улично-дорожной сети. Эти средства направлены на ремонт 240 дорожных объектов. В общей сложности на строительство и ремонт дорожных объектов города в минувшем году выделено более шести миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов.