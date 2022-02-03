Полиция Приангарья задержала фигурантов дела о контрабанде леса на 78 млн

В Иркутской области сотрудники уголовного розыска и управления экономической безопасности регионального главка МВД задержали двух подозреваемых в незаконном экспорте леса. Возбуждено уголовное дело, сообщили 3 февраля в полиции.

Оба задержанных находились в федеральном розыске. Их подозревают в организации контрабанды на десятки миллионов рублей при поставках лесоматериалов в зарубежье. По данным правоохранителей, коммерсанты заключали с иностранцами внешнеэкономические контракты, а для легализации вывоза древесины предоставляли таможенникам ложные сведения о ее происхождении.

Таким образом контрабандисты перевезли через границу РФ более 30 тысяч кубометров леса на 78 миллионов рублей.