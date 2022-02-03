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Рубрика: Общество

Ученые Института леса назвали причину усыхания деревьев в последние десятилетия

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Pixabay.com Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Сотрудники Сибирского отделения РАН заинтересовались проблемой, связанной, по их гипотезе, с глобальным потеплением. Исследователи решили установить причину усыхания верхушек хвойных деревьев в условиях мерзлоты. Ученым удалось проследить связь между изменением климата и повреждением растущих в Сибири лиственниц, рассказали сегодня в Красноярском научном центре СО РАН.

Фото: Pixabay.com
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Сотрудники Института леса им. В. Н. Сукачева высчитали, что уже несколько десятилетий деревьям в условиях многолетней мерзлоты не хватает впитываемой влаги и растворенных в ней питательных веществ. В результате нарушается строение годичных колец деревьев. Их клетки теряют способность впитывать влагу и передавать ее от корней по всему стволу к кроне. Это и вызывает ее усыхание.

Неблагоприятный процесс изменения годичных колец начался, по мнению специалистов, в 80-е годы прошлого века вместе с интенсивным потеплением и возрастающей засушливостью. Особенно заметно температура воздуха влияет на прирост годичных колец и строение клеток у больных деревьев.

"Наши данные свидетельствует о ярко выраженной реакции деревьев на влияние климатических факторов. В целом поврежденные деревья более чувствительны к погодным условиям, чем здоровые (…). Это приводит к замедленному радиальному росту и слабой интенсивности деления клеток весной. В результате образуются относительно узкие годичные кольца, состоящие из небольшого числа клеток со сниженной способностью транспортировать воду", - объяснил Дмитрий Машуков, младший научный сотрудник Института леса СО РАН.

Результаты работы сибирских ученых опубликовал журнал Contemporary Problems of Ecology.

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