Заксобрание одобрило работу правительства Новосибирской области

На первой в этом году сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты одобрили отчет губернатора о работе регионального правительства в 2021 году. При обсуждении задач развития области на среднесрочную перспективу возникло немало вопросов.

Андрей Шимкив: Я рад, что у нас нормальный конструктивный диалог с нынешним правительством. Фото: Татьяна Кравченко

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив отметил, что в минувшем году на профильных комитетах заксобрания с участием министров, членов правительства рассматривались все актуальные вопросы. Несколько раз депутаты оперативно собирались для внесения корректировок в бюджет области. Работа регионального оператора по обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология - Новосибирск", реализация концессионных проектов не раз вызывала критику со стороны депутатов. Строительство крупных объектов, таких как ледовая арена, четвертый мост, ремонт улично-дорожной сети - это лишь малая часть тем, которые были в повестке заседаний комитетов.

- Заслушав доклад губернатора о работе правительства, депутаты единогласно его одобрили. Голосование говорит само за себя. Многие из нас не первый год работают депутатами и скажут, что такой поддержки работы правительства не было. Я рад, что у нас нормальный конструктивный диалог с нынешним правительством, в результате которого мы принимаем решения, необходимые для развития области и улучшения жизни наших избирателей, - сказал Андрей Шимкив.

В целом 2021 год стал для Новосибирской области экономически успешным. Как подчеркнул губернатор Андрей Травников, регион преодолел паузу первого пандемийного года и вернул темпы уверенного развития. В числе достижений - позитивная динамика основных экономических показателей, например, темпы роста объема промышленного производства выше среднероссийских в два раза.

Участники сессии более подробно остановились на проблемах, которые тормозят развитие региональной экономики. Прежде всего это демографическая проблема. Новосибирской области не удалось избежать естественной убыли населения. Несмотря на пристальное внимание со стороны правительства и заксобрания, возникли трудности со строительством и вводом в эксплуатацию социальных объектов, работой системы обращения с отходами.

Заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко напомнил, что региональный оператор "Экология-Новосибирск" имеет долг перед перевозчиками в 700 миллионов рублей, как концессионер он ничего не построил.

- Намерено ли правительство области, учитывая все обстоятельства деятельности "Экологии-Новосибирск", расторгнуть концессию и лишить компанию статуса регионального оператора? - обратился депутат к губернатору.

Андрей Травников заявил, что правительство готово и к варианту расторжения договора с регоператором, и к продолжению работы с ним - решение будет принято в первом полугодии текущего года.

Первый заместитель председателя регионального парламента Андрей Панферов задал вопрос о дальнейшем развитии сельских территорий. Большую роль в этом должна сыграть газификация.

- Благодаря настойчивой инициативе Андрея Ивановича Шимкива начнется строительство газопровода в сторону Черепановского и Сузунского районов, по сути, это будет два газопровода-отвода, которые охватят максимальное количество населенных пунктов в этих районах, - сообщил глава региона.

Новосибирская область максимально полно участвует в программе догазификации: 66 тысяч домохозяйств планируется догазифицировать. Газ уже доведен до полутора тысяч домохозяйств.

Андрей Шимкив отметил, что Новосибирская область - в лидерах по числу проектов государственно-частного партнерства, инициированных в регионе. На территории области в работе 44 концессии. В нынешнем году их станет еще больше. Но вопросов меньше не становится. По мнению депутата Вячеслава Илюхина, местные предприятия должны быть в приоритете при выборе подрядчиков. Строительство и ввод в эксплуатацию семи поликлиник по концессионным соглашениям губернатор должен взять под личный контроль, считают депутаты.

- Не всегда вовремя мы получаем ответы от профильных министерств. Зачастую пока не найдем личного понимания со стороны губернатора, вопросы не сдвигаются. Мы почти полгода обсуждали замечания и предложения по концессиям на строительство трех школ. Наша задача - совместно работать на результат, - обратила внимание заместитель председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко.

Председатель заксобрания Андрей Шимкив, подводя итог обсуждению, поручили комитету по бюджету систематизировать предложения и совместно с правительством определиться с приоритетным перечнем законопроектов, направленных на развитие региона и преодоление негативных тенденций в экономике.

Между тем

Особого внимания со стороны власти требует выполнение программы наказов избирателей депутатам Законодательного собрания. В нее внесено 14086 наказов на общую сумму почти 273 миллиарда рублей, это почти в два раза больше, чем было в программе предыдущего, шестого, созыва.