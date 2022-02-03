IT-куб даст волгоградским школьникам навыки цифровизации

А в Чечне профориентацию проводят на внеклассных занятиях "В мире профессий". Сначала ребят знакомят с особенностями труда людей родного края и некоторыми традиционными для Чечни профессиями, а потом проводят урок толерантности. Объясняют: каждая работа достойна уважения, если хорошо ее выполняет.
"Ребенок должен иметь представление о профессиях и чего можно добиться, если прилагать усилия", - рассказала "РГ" классный руководитель 9-го класса школы N1 села Правобережное Асят Саралиева. К тому же современные дети понимают, что темп жизни ускоряется и профессия может быть не одна. По словам учительницы Розы Джабраиловой, когда "В мире профессий" она проводила у второклассников, некоторые дети называли профессию "на молодость" и другую, к которой перейдут повзрослев. К примеру, одна из учениц хочет посвятить молодость созданию кулинарного блога, а потом стать поваром в ресторане. "Мальчики в основном выбирали полицейских, пожарных и другую работу, связанную с безопасностью. А девочки чаще мечтают заниматься творчеством", - отметила Джабраилова.
А юных волгоградцев научат писать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность в "IT-кубе", который разместится в социально-педагогическом колледже. "Это будет интеграция дополнительного образования в профессиональную ориентацию. Если сравнивать с уже существующими "Кванториумами", то там больше инженерно-технического творчества, а в "IT-кубе" будет акцент на программировании", - говорит начальник отдела регионального комитета образования Яха Лунева.
В центре, по ее словам, установят мощные компьютеры и 3D-принтеры. Это профессиональное оборудование, которое не в каждом вузе есть. На все это в рамках нацпроекта "Образование" из федерального бюджета потратят 17,4 миллиона рублей. На оформление помещений потратят пять миллионов из региональной казны.
Программы рассчитаны на несколько лет. Для преподавания привлекут сотрудников ведущих вузов города. По итогам ребятам выдадут сертификаты.