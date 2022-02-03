IT-куб даст волгоградским школьникам навыки цифровизации

В будущем учебном году волгоградские школьники от восьми до 17 лет смогут получить навыки цифровизации в центре "IT-куб". Он сможет принимать по 400 человек ежегодно.

А в Чечне профориентацию проводят на внеклассных занятиях "В мире профессий". Сначала ребят знакомят с особенностями труда людей родного края и некоторыми традиционными для Чечни профессиями, а потом проводят урок толерантности. Объясняют: каждая работа достойна уважения, если хорошо ее выполняет.

"Ребенок должен иметь представление о профессиях и чего можно добиться, если прилагать усилия", - рассказала "РГ" классный руководитель 9-го класса школы N1 села Правобережное Асят Саралиева. К тому же современные дети понимают, что темп жизни ускоряется и профессия может быть не одна. По словам учительницы Розы Джабраиловой, когда "В мире профессий" она проводила у второклассников, некоторые дети называли профессию "на молодость" и другую, к которой перейдут повзрослев. К примеру, одна из учениц хочет посвятить молодость созданию кулинарного блога, а потом стать поваром в ресторане. "Мальчики в основном выбирали полицейских, пожарных и другую работу, связанную с безопасностью. А девочки чаще мечтают заниматься творчеством", - отметила Джабраилова.

А юных волгоградцев научат писать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность в "IT-кубе", который разместится в социально-педагогическом колледже. "Это будет интеграция дополнительного образования в профессиональную ориентацию. Если сравнивать с уже существующими "Кванториумами", то там больше инженерно-технического творчества, а в "IT-кубе" будет акцент на программировании", - говорит начальник отдела регионального комитета образования Яха Лунева.

В центре, по ее словам, установят мощные компьютеры и 3D-принтеры. Это профессиональное оборудование, которое не в каждом вузе есть. На все это в рамках нацпроекта "Образование" из федерального бюджета потратят 17,4 миллиона рублей. На оформление помещений потратят пять миллионов из региональной казны.

Современные дети понимают, что темп жизни ускоряется и профессия может быть не одна

Программы рассчитаны на несколько лет. Для преподавания привлекут сотрудников ведущих вузов города. По итогам ребятам выдадут сертификаты.