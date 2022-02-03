Эрмитажный кот Ахилл вошел в число финалистов международной премии

На Евро-2020 кот Ахилл выбирал миску с кормом возле флага одной из команд. Фото: Государственный Эрмитаж

Известный в Петербурге эрмитажный кот и футбольный оракул по кличке Ахилл претендует на получение международной премии "Мой ласковый и нужный зверь". Государственный Эрмитаж сообщил об этом на своей странице в соцсети.

Эта премия присуждается животным, совершившим важные и достойные поступки, которые вызвали широкий общественный резонанс. В 2021 году Ахилл предсказывал исходы матчей чемпионата Европы по футболу, который проходил в Северной столице. В итоге он стал самым упоминаемым в СМИ котом, и это позволило ему войти в число финалистов премии.

Вместе с ним на победу претендуют еще 17 животных из разных стран. Среди них много собак, которые помогли спасти людей. К примеру, полицейская собака Варя отыскала пропавшую старушку, бывший бездомный пес Серебристый спас тонувшую девушку, а в Майами четвероногие спасатели помогали искать пострадавших при обрушении многоэтажного дома. В числе номинантов есть и коты-спасатели.

Победителей объявят 12 марта в Зеленоградске Калининградской области. Этот городок известен своей заботой об уличных котах: там даже есть должность котошефа, который обязан их кормить.

Проголосовать за любого из претендентов можно на сайте премии.