Калининградская школьница исследовала постковидные синдромы

"Точки роста" помогают так подтянуть уровень образования в глубинке, что дети из сельских школ могут успешно участвовать в федеральных и международных конкурсах, региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников.

Учителя уверяют: у школьников, которые занимаются в центрах "Точка роста", повышаются успеваемость и интерес к профильным предметам. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

К примеру, восьмиклассница из Маршальской школы Гурьевского округа Калининградской области Чинара Мстоян победила в чтениях Вернадского со своим исследованием постковидных симптомов.

На эту работу у школьницы ушло несколько месяцев. А помогло ей ее сделать оборудование для биологических исследований, приобретенное в "Точку роста" - специальный образовательный центр. Их создают по всей стране в школах сел и малых городов в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Двадцать центров "Точка роста" естественно-научной и технологической направленности откроются в школах тринадцати муниципалитетов Калининградской области в этом году. Для них закупят цифровые ученические лаборатории, препараты и реактивы для практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного программирования, образовательные наборы по механике, мехатронике и робототехнике. Это позволит углубленно изучать биологию, химию, физику и информатику.

Когда в 2019 году создание "Точек роста" только началось, планировалось, что к 2024-му в регионе их будет 71. Но за три года открыли уже 73, рассказали в региональном министерстве образования.

Центры позволяют ребятам углубленно изучать школьные предметы

Большая часть "Точек" - 53 - специализируется на гуманитарных и технических науках. Остальные - естественно-научного профиля. За три года в них обучились более 10 тысяч школьников. "Открытие "Точек роста" стало мощным импульсом для развития наших школ, - считает министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. - Ребята могут работать на современном оборудовании, получать актуальные навыки и умения, а учителя - повышать квалификацию. Мы видим, как растет успеваемость школьников, повышается интерес к изучению профильных предметов".

Справка "РГ"

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Его задача - обеспечить российскому образованию глобальную конкурентоспособность. Наша страна должна войти в десятку ведущих стран по качеству общего образования.