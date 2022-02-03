В Вологодской области три человека погибли в ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства гибели трех человек в результате дорожной аварии в Вологодской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в Сокольском районе на 512-м километре автомобильной дороги Москва - Архангельск. По предварительным данным, водитель 1987 года рождения не справился с управлением и допустил выезд на "встречку". Здесь мужчина столкнулся с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении.

В ДТП погибли три пассажира, находившиеся в салоне автомобиля, водитель которого не справился с управлением при обгоне.

Полиция выясняет причины трагедии и устанавливает личности погибших.