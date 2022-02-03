Северный завоз в Якутию предложили доставлять через Петербург

Эксперты назвали доставку северного завоза в Якутию через Петербург одним из самых перспективных и выгодных направлений. Город и регион рассматривают, в частности, маршрут из портов Северной столицы в поселок Черский по Севморпути.

Как сообщило правительство Петербурга, по этому маршруту можно доставлять единовременно полторы тысячи тонн продовольствия, топлива и других необходимых грузов. До места назначения они дойдут менее чем за 20 дней. За весь сезон реально отправить из Северной столицы в арктический регион до 9 тысяч тонн грузов.

Расчеты произвела якутская компания, которая выполняет функции основного оператора северного завоза в республике. По данным правительства Республики Саха (Якутия), только 8,7 процента ее территории обеспечено круглогодичной транспортной связью. Почти 90 процентов товаров и услуг производятся в районах, в которые можно добраться по водным путям в короткую навигацию или по зимникам. Поэтому очень сложно обеспечивать многие населенные пункты региона продуктами и топливом, это сопряжено с большими затратами.

У Петербурга - крупнейшего хаба страны - есть необходимый транспортно-логистический потенциал для отправки грузов на север. В 2021 году из города на Неве отправили более 311 тысяч тонн продукции по Севморпути в Арктику - Норильск, Хатангу, Магадан, Диксон, Певек и другие порты.

Кроме того, в Петербурге создали информационную платформу арктика-смп.рф. На ней собираются данные от предприятий о планируемых отправках грузов по Севморпути, затем их объединяют для полной загрузки судов.

Северный завоз предусматривает обеспечение отдаленных и труднодоступных территорий Крайнего Севера продуктами, лекарствами, топливом и другими жизненно необходимыми грузами за период навигации. Всего в этом участвуют 25 субъектов РФ.