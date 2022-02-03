В Баренцевом море получило пробоину маломерное судно МРБ-1633. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области. Информация об этом поступила 3 февраля в 12.10 в дежурную смену регионального ГУ МЧС из МСКЦ города Мурманска.

ЧП случилось в 20 километрах северо-восточнее поселка Дальние Зеленцы.

Предварительно четыре человека спасены и находятся на скалах острова Зеленецкий, отметили в ведомстве.

В 13.18 к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра.