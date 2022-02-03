В Петербурге развернули 735 дополнительных коек для больных COVID-19

В Северной столице увеличили количество дополнительных коек для пациентов с COVID-19. С 3 февраля для них появилось 735 новых мест.

Как сообщает комитет по здравоохранению города, под прием заболевших коронавирусом перепрофилировали стационарные койки. В их число вошли 60 мест в детской городской больнице №22 в Колпино и еще 35 - в педиатрическом университете.

Для взрослых пациентов с коронавирусом с 3 февраля развернуто 540 дополнительных коек в городской больнице №20 и еще 100 - в седьмом павильоне Ленэкспо.

По данным администрации города на 3 февраля, всего в Петербурге насчитывается 9839 мест для больных COVID-19, более 31 процентов специального коечного фонда свободно. За сутки в городе выявлено 21234 заболевших, в стационарах лечатся 7927 человек.