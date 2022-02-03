Возбуждено уголовное дело об обмане блокадницы с жильем

В четверг, 3 февраля, по поручению председателя СК России следователем в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Жертва - одинокая женщина, блокадница, бывший детский врач. Если бы не волонтеры и журналисты, ветеран осталась бы на улице. Вот версия СК. Какие-то неизвестные граждане летом прошлого года узнали, что в собственности жительницы блокадного Ленинграда 1937 года рождения, не имеющей близких родственников, есть дом и участок в Курортном районе.

Они нашли документы, подтверждающие ее право собственности и изготовили подложное завещание и договор купли-продажи, по которым пенсионерка продала дом с участком другому мужчине. Затем эти же нелюди обманом подписали у хозяйки подложные документы. Следом, "обманув уже сотрудников компетентных органов, провели государственную регистрацию перехода права собственности.

В СК по Санкт-Петербургу уже официально заявили, что окажут пожилой женщине всю необходимую помощь в возврате похищенного имущества, "в том числе в рамках гражданского судопроизводства".

Эта страшная своим цинизмом история началась с того, что в эфире регионального телеканала прошел сюжет о том, что блокадница Зинаида Тимофеева осталась без единственного дома. Мошенники представились сотрудниками администрации города и рассказали, что планируется отремонтировать дорогу, ведущую к ее дому. Но для этого требуется ее согласие на проведение ремонтных работ около ее места проживания. Пожилая женщина подписала все документы, которые оказались договором купли-продажи на дом.

Зинаиде Васильевне Тимофеевой 85 лет. Родилась она в 1937 году под Смоленском, потом родители переехали в Ленинград. Во время блокады семью вывезли в Сибирь. У Зинаиды Васильевны в памяти осталось, как вместе с родителями она ехала в товарном вагоне. А еще она помнит, как отец копал землянку. Сил у него было немного - с фронта его комиссовали по состоянию здоровья.

После войны семья вернулась в Ленинград, а в 1947 году родителям дали участок в поселке Песочный Курортного района. Отец здесь построил дом. Зинаида Васильевна прожила здесь больше 70 лет. Выучилась на врача, работала педиатром, потом перешла на "скорую". Сейчас Зинаида Васильевна живет одна. Брат умер давно, около 20 лет назад ушел из жизни муж, потом - сын. В последние 15 лет пенсионерку никто не навещал.

В доме лопнули трубы, за водой ходит на колонку, мыться ездит в баню. На праздники ее, конечно, поздравляли, приносили открытки, подарочные наборы, но на этом все внимание ограничивалось.

Волонтер поехала в СК по Курортному району. Но ей посоветовали обращаться в полицию. А в полиции отказали в возбуждении дела, посоветовав идти в суд

- Ею никто не интересовался, - говорит Анжелика Захарова, волонтер благотворительной организации "Делай добро легко", которая помогает людям в сложной ситуации. Однажды женщина подвезла пенсионерку, они разговорились, и Анжелика взяла шефство над Зинаидой Васильевной. Как-то пенсионерка вскользь упомянула, что недавно ездила восстанавливать документы на дом. Когда Анжелика их увидела, то пришла в ужас: по бумагам пенсионерка продала жилье соседу чуть более чем за пять миллионов рублей. О том, что это была именно сделка купли-продажи.

Оказалось, все продано соседу пожилой женщины.

Анжелика заказала выписку из ЕГРН и убедилась: Зинаида Васильевна уже не собственница. Более того, волонтер узнала, что и тех пяти миллионов, что были указаны в договоре, пенсионерка не получила. Захарова еще тогда, летом прошлого года, поехала в СК по Курортному району Петербурга, написала заявление. Ей посоветовали обращаться в полицию. А в полиции отказали в возбуждении уголовного дела, посоветовав обращаться в суд.

Анжелика направила исковое заявление в интересах Зинаиды Васильевны о расторжении сделки. Скоро Сестрорецкий суд будет рассматривать это дело.

Параллельно Анжелика продолжала обращаться во все инстанции. Пришла на прием в прокуратуру Курортного района. Волонтер говорит: в надзорном ведомстве с ее позицией согласились и начали выяснять, на каком основании полиция отказалась возбуждать дело. Анжелика обратилась и на телевидение. Несколько дней назад телеканал "Санкт-Петербург" выпустил сюжет о ситуации, в которой оказалась Зинаида Васильевна. Он вызвал большой резонанс. Сюжет посмотрели в Следственном комитете. И только после реакции Александра Бастрыкина начался "разбор полетов".

В последние несколько дней Анжелика и Зинаида Васильевна регулярно общаются со следователями. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено пока по факту. Следователи уже выяснили, что в сделке сумма была занижена Дом стоит минимум 8 миллионов рублей.

На самом деле вопросов в этой истории очень много. Например, сделка проходила нотариально. И по идее в ходе подписания документов нотариус должен был разъяснить Зинаиде Васильевне, что она продает дом. Разъясняли ли вообще пожилой женщине, что происходит? Зинаида Васильевна плохо видит, ей должны были зачитать все документы вслух. Было ли это? Пока неизвестно.

Не менее важный вопрос, какова судьба денег. Пожилая женщина утверждает, что никаких денег она не видела, расписок об их получении не писала. Значит ли это, что пенсионерку просто собирались оставить на улице?

Пока Зинаида Васильевна живет в своем доме. Соблюдает все меры предосторожности, лишний раз не выходит из дома, не открывает дверь незнакомцам. Сам сосед, ставший покупателем жилья пожилой женщины, в публичном поле на эту историю не реагирует.

Ну а нотариус, заверявший сделку, оказался недоступен для комментариев корреспондента "РГ". Вероятно, он будет разговорчивее со следователем.