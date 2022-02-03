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03.02.2022 10:57
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи обсудил с "Россети Кубань" модернизацию объектов энергоснабжения в РА

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Доме Правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочее совещание по вопросам дальнейшего развития электросетевого комплекса региона с и. о. гендиректора ПАО "Россети Кубань" Борисом Эбзеевым.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В работе совещания приняли участие и. о. премьер-министра РА Анзаур Керашев, республиканские министры, курирующие вопросы экономического развития и строительства, руководство региональной госэкспертной организации, а также представители "Россети Кубань".

Фото: Алексей Гусев
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Мурат Кумпилов отметил, что республика нуждается в эффективной модернизации энергетической отрасли для успешной реализации нацпроектов и инвестиционной политики.

"Перед нами стоят масштабные задачи в экономике, социальной сфере, дорожном и жилищном строительстве, которые требуют наличия серьезного энергетического потенциала. Вместе с тем нам важно, чтобы все электросетевое хозяйство республики работало бесперебойно и соответствовало всем современным нормам", - сказал глава региона.

Руководитель ПАО "Россети Кубань" сообщил, что все мероприятия в рамках Соглашения о сотрудничестве выполняются по плану. В целом на развитие электросетевого комплекса Адыгеи в 2022-2023 годах планируется направить более 3,8 миллиарда рублей.

"Компания в сфере электроэнергетики Адыгеи с 2021 года реализует 11 инвестпроектов. Уверен, что все они позволят обеспечить прирост энергомощностей и создать возможность для подключения новых бытовых и промышленных потребителей", - сказал Борис Эбзеев.

В 2018-2019 годы были определены 9 подстанций: "ИКЕА", "Черемушки", "Энем", "Адыгейская", "Кужорская", "Тульская", "Комбизавод", "Садовая", "Северная", которые необходимо реконструировать. Предложения по реконструкции этих объектов неоднократно обсуждались на уровне правительства России и минэнерго.

Руководство компании отметило, что проекты по реконструкции подстанций "Адыгейская" и "Кужорская" с увеличением их суммарной мощности на 33 МВА завершены. В текущем году планируется провести реконструкцию оставшихся 6 подстанций. Модернизация подстанции "ИКЕА" и прилегающей к ней распределительной сети запланирована на 2023 год.

В продолжение встречи были рассмотрены аспекты технологического присоединения строящегося Индустриального парка в Тахтамукайском районе. Потребности в электрической мощности здесь составят 70 МВт. Отмечено, что регион готов к дальнейшему сотрудничеству с ПАО "Россети" по развитию данного проекта в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.

Отдельно участники совещания обсудили вопросы, касающиеся обращений граждан по поводу перебоев с электроснабжением. Глава республики подчеркнул необходимость системного решения данной проблемы.

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