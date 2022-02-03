Глава Адыгеи поддержал инвестпроект строительства логистического центра OZON

Сегодня в Доме Правительства РА глава республики Мурат Кумпилов принял президента группы компаний "Ромекс" Алексея Прокопенко и первого заместителя гендиректора ООО "Ромекс-Кубань" Константина Томенко. Обсуждался вопрос реализации инвестиционного проекта строительства универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров.

В переговорах с инвесторами приняли участие и. о. премьер-министра РА Анзаур Керашев, министр экономического развития и торговли Заур Шеуджен, первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Рамазан Ляфишев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Майкоп" Игорь Сырчин.

Планируется, что логистический центр будет возведен на территории действующего многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" недалеко от города Адыгейска. Здесь уже с 2016 года действует отличная логистическая площадка, есть транспортные потоки и в сторону Черноморского побережья, различных регионов юга России.

Как подчеркнул инвестор, универсальный склад будет возведен примерно за 14 месяцев. Строительство начнется в этом году и полностью будет завершено в 2023-м. В результате получится крупный логистический центр общей площадью более 107 тысяч квадратных метров для хранения в нем товаров крупной торговой сети - интернет-магазина OZON.

Инвестиционные вложения составят около 5,9 миллиарда рублей. Дополнительно арендатором OZON будет вложено порядка 2,2 миллиарда и создано до 3000 рабочих мест. Кроме того, данный проект является привлекательным с точки зрения бюджетной эффективности. За период с 2022 по 2030 год бюджет получит более 3,8 миллиарда рублей налогов.

"Мы давно сотрудничаем с группой компаний "Ромекс" - это надежный деловой партнер. Заинтересованы в успешной реализации нового проекта и в дальнейшем привлечении надежных компаний в нашу республику, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона. Немаловажен для нас и рост налогооблагаемой базы местного и регионального бюджетов, а также создание новых рабочих мест", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил руководителям профильных министерств оказать содействие в сопровождении проекта и поддержку в создании инфраструктурных объектов, необходимых для возведения склада.