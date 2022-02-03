В трех районах Кубани введен режим ЧС из-за подтоплений

В четверг сразу в трех районах Кубани - Славянском, Северском и Красноармейском - был введен режим ЧС из-за подтоплений. Небывалые снегопады сменились наводнениями: по данным оперативных служб региона, растаявший снег затопил 18 станиц и поселков. На Кубани 300 домов оказались под водой. А на улице всего плюс четыре градуса. И по прогнозам, на край сегодня обрушится снег с дождем, а ночью ожидаются заморозки.

Жители Кубани давно не помнят таких больших сугробов. В конце января за считаные дни улицы укрыло глубокой пеленой, в которой вязли по пояс. В Краснодаре высота сугробов достигла рекордных 44 сантиметров! Но когда при плюсовой температуре все это начало таять, целые районы поплыли. Корреспонденты "РГ" отправились в Славянский район, где людям оказалось труднее всего, и увидели, что происходит в эпицентре борьбы со стихией.

...В крупной станице Анастасиевской (здесь проживает более 10 тысяч человек) улица Пионерская залита по щиколотку, а кое-где и по колено. Воды так много, что в низинных дворах образовались озера. Люди передвигаются исключительно в резиновых сапогах и не на шутку встревожены. Они говорят, проблемы начались еще дней десять назад когда повалил мокрый снег и далеко не сразу местные власти отреагировали на беду. Насосные машины по откачке воды заработали только три дня назад.

- Вода зашла в комнаты. Пол вздулся, обои отсырели, обидно, что как раз недавно я сделала ремонт, - сетует местная жительница Елена Степанова, показывая на свой дом с оштукатуренными стенами. - Откачивающих машин катастрофически не хватает, а снег продолжает таять. Мы не раз звонили в администрацию района, в главное управление МЧС в Краснодаре, но все заявки игнорируются. Сейчас сын взял у соседа помпу, и так, периодически обмениваясь установкой, мы помогаем друг другу.

- А как и где ночуете?

- В сырых стенах и ночуем, - вступает в разговор ее соседка по несчастью. - Из-за затопления у нас всю станицу отключили от газа - чтобы в случае прорыва труб не произошло смешивание воды и газа. И так уже третий день без отопления, в холоде. Даже еду не приготовить.

Вдоль дорог вьются ленты пожарных шлангов, из которых с шумом вырывается в дождевые каналы откачанная вода. Они наполнены до краев. Нечищеные, замусоренные рвы, которые должны были служить отводом для талой воды, отчасти и стали причиной небывалого наводнения. В станице затоплены стадион, низинные кварталы, полностью отрезаны колхозные хозяйства, где тоже живут семьи с детьми. Особенно трудно старикам, вынужденным порой сидеть дома, ожидая помощи только от родственников или соседей. Пройдя по наводненным улицам станицы, мы встретили лишь пару машин местных аварийных служб и одну насосную станцию МЧС. Похоже, такими темпами навести порядок удастся не скоро.

Местные жители рассказывают, что еще с начала этого года они начали обращаться в администрацию с требованием расчистить канализацию и провести подготовку к возможным наводнениям, часто происходящим весной. Но, по их словам, ничего не было сделано. Теперь за недопустимую безалаберность разных служб и организаций люди расплачиваются своими затопленными жилищами.

Паводок затронул и окраинный микрорайон Южный в Славянске-на-Кубани. Его жители уже четвертый день безуспешно пытаются обратить на себя внимание, оставляя обращения в личном аккаунте Instagram главы района Романа Синяговского. Всего, по данным МЧС, подтопило 735 придворовых территорий в Славянске-на-Кубани, станицах Анастасиевская, Петровская и Черноерковская, поселках Совхозный и Целинный, хуторах Нещадимовский, Бараниковский и Прикубанский.

- Сегодня главная задача - как можно быстрее помочь людям вернуться к прежней жизни. Ни одна пострадавшая семья не должна остаться один на один с бедой. Важно держать на контроле работы по устранению последствий непогоды, оперативно откачать воду, вывезти мусор с подтопленных улиц, - прокомментировал ситуацию губернатор края Вениамин Кондратьев.

В Северском районе пострадали более ста дворов в пяти станицах и поселках. Из-за высокого уровня воды в домах в пункты временного размещения эвакуировали 26 человек, из них 14 - дети.

- На улицах продолжают откачивать воду, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Талые воды и сильные дожди стали причиной переливов воды через дороги. В следствие чего отрезанными от дорожного сообщения остались жители станицы Ставропольской.

Пройдя по наводненным улицам станицы, корреспонденты "РГ" встретили лишь пару машин местных аварийных служб и одну насосную станцию МЧС

Наиболее сложная обстановка сложилась здесь накануне возле поселка Афипского, где затопление федеральной трассы Краснодар - Верхнебаканский привело к огромным автомобильным пробкам и скоплению транспорта. На этом участке дежурили экипажи ДПС, а вечером дорожники даже сняли фрагменты ограждения, чтобы не мешать потокам переливаться на другую сторону трассы. В один из моментов между поселками Предгорным и Афипским образовалась пробка, растянувшаяся почти на 3,5 километра.

В Красноармейском районе развернуты сразу два пункта временного размещения в станице Полтавской и хуторе Трудобеликовском. "Поплывшими" остаются более 60 придомовых участков.

По прогнозам синоптиков, в выходные по всему Краснодарскому краю ожидаются сильные дожди со снегом, а затем во многих районах снова ударят морозы. А пострадавшим людям придется ночевать в отсыревших домах...

Каких еще сюрпризов ждать от погоды

Жителям центра европейской территории не стоит ждать быстрой весны. И все потому, что снега в этом году выпало больше обычного. Например, в столичном регионе высота сугробов сейчас почти полметра.

- Это примерно на 40% больше нормы. Так что весна придет как обычно или даже чуть позже, - рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обычно весна в полную силу вступает в свои права в Москве и Подмосковье в первой декаде апреля. Тогда уже полностью сходит снег не только в городе, но и в лесах. Впрочем, первое дыхание весны можно будет почувствовать уже в начале следующей недели. К столичному региону подойдет теплый циклон, который принесет оттепель. Температура днем может повыситься до плюс 4 градусов. Оттепель может продлиться до середины следующей недели.

Правда, в выходные еще придется померзнуть. "В конце недели температура понизится на 8 градусов, в ночь на субботу будет минус 15 градусов, а по области до минус 17 градусов, дневные температуры в субботу и воскресенье будут колебаться в пределах от 7 до 9 градусов мороза", - рассказал Вильфанд.

В целом же февраль будет довольно мягким. На 60% территории страны температура будет выше нормы. Холодным февраль прогнозируется лишь на Чукотке, уточнил метеоролог.

Наиболее теплым месяц может быть в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, в центре Якутии и на Урале. Больше, чем обычно, осадков может выпасть в Тверской и Брянской областях. Также избыток осадков возможен на юге Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Дальнего Востока, на юге Хабаровского края, в Амурской области, Приморском крае. Мало осадков выпадет в Якутии и северной половине Хабаровского края.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина уточнила "Российской газете", что в Москве преимущественная ночная температура февраля составляет минус 5-10 градусов, днем от нуля до минус 5 градусов. Но в этом феврале может быть теплее. Не исключены периоды похолодания, когда по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 20 градусов.

Примерно такая же температура ожидается на северо-западе - в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях. В феврале обычно осадков выпадает мало, но в нынешнем году прогнозируется, что в средней полосе их будет больше, что также свидетельствует о частых оттепелях.

Подготовила Ольга Игнатова

МЧС

МЧС усиливает группировку в Краснодарском крае. По сообщению пресс-службы ведомства, для борьбы с последствиями подтоплений дополнительные силы направлены в Северский район.

"Организована работа группировки сил и средств РСЧС - 336 человек и 140 единиц техники, для откачки воды - 42 мотопомпы, 34 стационарные насосные станции, 8 ассенизаторских автомобилей, 3 передвижные насосные станции, 6 передвижных насосных станций. На территории Северского района работает аэромобильная группировка Главного управления. Произведена откачка более 750 тысяч кубометров воды, расчищены и углублены свыше 10 километров магистральных каналов", - сказано в официальном сообщении на сайте МЧС.

По данным на вчерашний день, в Краснодарском крае пять населенных пунктов полностью освобождены от воды. Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. В Славянском и Красноармейском районах продолжают работать оперативные группы. "Наиболее сложная обстановка остается в Славянском районе, где подтоплено 735 придомовых территорий, 279 домовладений. В пункте временного размещения находятся 12 человек. В готовности 3 пункта временного размещения на 760 человек. Для мониторинга гидрологической обстановки и съемки ортофотопланов на территории Красноармейского и Славянского районов применялись беспилотные авиационные системы", - сообщили в МЧС. Помимо этого, в горной части Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин. Предупреждение будет действовать вплоть до 6 февраля, исключая Сочи. Все высоты выше 2000 метров лавиноопасны.

Подготовил Тимофей Борисов