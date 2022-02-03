Школы Кубани решили пока не переводить на дистанционное обучение

В Краснодарском крае школьников пока не будут переводить на дистанционный формат обучения, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила вице-губернатор региона Анна Минькова на межведомственном совещании в правительстве края.

Как уточнили в пресс-службе администрации Кубани, рост заболеваемости составил 52 процента в сравнении с предыдущей неделей. Наибольшее число заболевших среди детей в возрастных группах 7-14 и 15-17 лет.

- Если решение по переводу школ на дистант либо на каникулы будет все-таки принято, то оно будет принято, как комплексное - с закрытием торговых центров и всех досуговых мест для детей. Закрыть школы - это не закрыть проблему. Это не разобщит молодежь, а позволит им еще больше общаться, - отметила Анна Минькова.

На совещании также прозвучало, что ни в одном районе Краснодарского края среди детей нет превышения эпидемиологического порога. Сейчас на Кубани полностью закрыты на карантин лишь три школы, но 472 класса в разных районах региона переведены на дистанционный формат.