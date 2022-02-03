В Астрахани в рамках нацпроекта "Демография" откроют новый детский сад

Детский сад на 330 мест, отвечающий современным стандартам, готовится к открытию на улице Даргомыжского в Ленинском районе Астрахани. Дошкольное учреждение построили в рамках нацпроекта "Демография", реализацию курирует губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как сообщает пресс-служба главы региона, на строительство детского сада ушло чуть больше года, он примет малышей в начале весны. Сейчас в здании проводят генеральную уборку, а управление образованием набирает персонал: воспитателей, поваров, дворников. В саду есть все необходимое для комфортного пребывания детей: просторные спальные и игровые комнаты, мебель, оборудование, во дворе расположились 14 детских площадок - по одной на каждую группу.

- Ленинский район - самый большой в городе. Построив здесь детское учреждение, мы сможем значительно снизить очередность и дадим возможность мамам малышей выйти на работу, - отметил губернатор Игорь Бабушкин.

Всего в Астрахани в этом году планируется открыть четыре новых детских сада и начать строительство еще трех дошкольных учреждений, они появятся в самых отдаленных уголках города: поселках Новолесное, Янго-Аул и в микрорайоне Бабаевского. По данным управления информполитики администрации города, в настоящий момент уже завершены инженерные изыскания на участках, в том числе по трассировке инженерных сетей. Специалисты проводят работу по получению разрешений на временные подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения.

Кроме того, как сообщил губернатор Игорь Бабушкин во время Прямой линии в январе, в рамках нацпроекта в 2022 году планируется открытие новых детских садов в районах области, трех - в Харабалинском, двух - в Камызякском, по одному в Икрянинском и Черноярском.