В горах Кубани объявили штормовое предупреждение из-за лавиноопасности

В Краснодарском крае объявили об опасности схода лавин в горах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, на всей территории субъекта, кроме Сочи, действует штормовое предупреждение.

- В период с 18 часов 3 февраля до 18 часов 6 февраля в горах Краснодарского края выше 2 тысяч метров лавиноопасно, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В ГУ МЧС региона напомнили, что при повышенной лавиноопасности не стоит выходить в горы во время снегопада, а также нужно внимательно следить за изменениями погоды. Чаще всего лавины сходят со склонов под углом больше 30 градусов, к ним не стоит приближаться и задерживаться возле них.