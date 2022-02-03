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03.02.2022 19:43
Рубрика: Экономика

В Калмыкии открыт криобанк сельхозживотных для создания лучшего генофонда

Текст: Руслан Мельников ("Российская газета", Элиста)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
При Калмыцком госуниверситете открылся единственный на юге России научно-производственный центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных. Грант в размере 30 миллионов рублей на создание центра и закупку оборудования выделило региональное министерство сельского хозяйства.

- Как известно, успех в животноводческой отрасли на 60 процентов зависит от кормления, на 20 - от содержания и еще на 20 - от генетики скота. И именно на повышение генетических качеств ориентирован новый центр, который должен снабдить наши хозяйства качественным племенным материалом. Например, от одного барана-производителя можно получать в год не менее 10 тысяч доз семени. Хотя в естественных условиях он, как правило, "покрывает" лишь до 70 овец. Кстати, замороженный материал можно отправлять за пределы региона и на экспорт, - говорит директор центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных Арсланг Хахлинов.

Фото: ПАО "Россети Юг"
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В 2022 году в Калмыкию привезут трех баранов дорперов из Германии. Кроме того, центр закупил и четырех баранов-производителей в селекционном центре в Ставропольском крае. Полученным от них материалом в хозяйствах Калмыкии уже осеменили более 1,5 тысячи овец. Приобретен и бык калмыцкой породы, и от него планируется получать до 15 тысяч доз семенного материала в год. Также в 2022 году в Калмыкии создадут банк замороженных эмбрионов из оплодотворенных яйцеклеток. Для этого будет использован материал специально отобранных лучших быков и коров.

- Такую яйцеклетку можно пересадить любой корове. Таким образом, она выступит в роли "суррогатной матери" и принесет качественное потомство. Причем если в обычных условиях корова приносит до двух телят в год, то за счет использования эмбрионов можно добиться более многочисленного потомства. Это происходит таким образом: от коровы можно получить до 40 эмбрионов, а затем пересадить их реципиентам - животным других, менее ценных пород. Таким образом от племенной коровы можно получить до 40 племенных телят. И такие эмбрионы можно привезти в любой регион и в любую страну, - рассказал Арсланг Хахлинов.

По словам ректора Калмыцкого государственного университета Бадмы Салаева, центр оснащен самым современным европейским оборудованием. С его помощью планируется создать геномную базу сельхозживотных на основе современных ДНК-технологий.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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