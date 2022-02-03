В Ростовской области арестовали начальника колонии

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест начальника исправительной колонии в Новочеркасске, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.

Руководителя колонии №14 подозревают в растрате имущества. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, с прошлого декабря по январь этого года подозреваемый растратил вверенное ему имущество на общую сумму более 1,3 миллиона рублей - это ущерб в особо крупном размере.