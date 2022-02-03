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03.02.2022 15:35
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области арестовали начальника колонии

Текст: Роман Мерзляков

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест начальника исправительной колонии в Новочеркасске, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.

На Урале директора оборонного завода осудили за хищение 20 млн рублей

Руководителя колонии №14 подозревают в растрате имущества. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

По версии следствия, с прошлого декабря по январь этого года подозреваемый растратил вверенное ему имущество на общую сумму более 1,3 миллиона рублей - это ущерб в особо крупном размере.

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