В Сочи из-за массового ДТП перекрыли дорогу к Красной Поляне

Пять легковых автомобилей и автокран столкнулись в тоннеле на старой дороге от Адлера к Красной Поляне. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, в результате ДТП никто не пострадал, но движение на этом участке дороги временно перекрыто.

- В тоннеле номер пять на автодороге Адлер - Красная Поляна по предварительным данным столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик, движение на участке ограничено, - отметили в пресс-службе.

Очевидец выложил в сеть видео инцидента. На нем видно, что автокран выполнял ремонтные работы в тоннеле, в это время в него врезалась LADA Largus. Резкое торможение спровоцировало цепную реакцию и позади первого ДТП столкнулись еще несколько автомобилей.