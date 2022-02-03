В Сочи трех полицейских заподозрили во взятке в 1,5 млн рублей

На Кубани оперативники регионального управления ФСБ задержали трех полицейских Сочинского ЛУ МВД России на транспорте по подозрению в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Задержание произошло 26 января в Федеральной территории Сириус, но сообщили о нем только сейчас.

По предварительным данным, полицейские были причастны к получению взятки в размере 1,5 миллиона рублей. В обмен на деньги они должны били увести от уголовной ответственности местного жителя, который занимался наркобизнесом, уточнили в краевом управлении ФСБ.

Сейчас сотрудники силового ведомства проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, с целью выяснить все обстоятельства совершенного преступления.