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03.02.2022 17:20
Рубрика: Происшествия

В Сочи трех полицейских заподозрили во взятке в 1,5 млн рублей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани оперативники регионального управления ФСБ задержали трех полицейских Сочинского ЛУ МВД России на транспорте по подозрению в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В Омске замминистра задержали за взятку в 1,5 миллиона рублей

Задержание произошло 26 января в Федеральной территории Сириус, но сообщили о нем только сейчас.

По предварительным данным, полицейские были причастны к получению взятки в размере 1,5 миллиона рублей. В обмен на деньги они должны били увести от уголовной ответственности местного жителя, который занимался наркобизнесом, уточнили в краевом управлении ФСБ.

Сейчас сотрудники силового ведомства проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, с целью выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

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