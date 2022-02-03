Все школы Майкопа перевели на удаленное обучение из-за COVID-19

В столице Адыгеи все школы перевели на дистанционное обучение в связи с быстрым распространением коронавируса и ростом заболеваний. Об этом сообщается на официальной странице мэрии Майкопа в Instagram.

Школьников отправили на удаленку, начиная с сегодняшнего дня, 3 февраля. В режим дистанционной формы обучения временно переведены также организации дополнительного образования "Город Майкоп" и "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".

Кроме этого, мэрия Майкопа заявила, что на удаленный режим отправят детские творческие коллективы и кружки, а выезды школьников на территории других городов и регионов временно запрещены.

Будут ли на такой же формат обучения переведены все остальные школы Адыгеи в связи с ростом заболеваний в пандемию, на данный момент не сообщается.