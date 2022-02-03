Как дистанционно открыть и закрыть больничный по ОРВИ и коронавирусу

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области растет (вчера за сутки было подтверждено 3034 новых случая). Плюс сезонные простудные заболевания. В поликлиниках скапливаются огромные толпы.

"Люди часами стоят в очередях, чтобы попасть к врачу и получить больничный", - написал на своей странице в Instagram губернатор Евгений Куйвашев и попросил работодателей в ближайшие недели не требовать у сотрудников бумажные больничные: этот документ можно получить и в электронном виде.

Как открыть больничный?

Итак, если развиваются симптомы ОРВИ или тест показал положительный результат, нужно оставаться дома. Дозвониться по номеру своей поликлиники или на 122 и вызвать врача на дом. Если он подтвердит диагноз, то откроет больничный лист.

"Больничный можно открыть после дистанционной консультации по телефону", - подчеркнул глава региона. И напомнил: если симптомов нет, но был контакт с больным коронавирусом, нужно соблюдать карантин и в таком случае больничный тоже откроют (если после вакцинации или COVID-19 прошло полгода).

Как закрыть или продлить больничный лист?

Во всех случаях это можно проделать дистанционно, в поликлинику приходить не нужно: закрытый больничный автоматически направят работодателю.

Перед тем, как разрешить пациенту выйти на работу, с ним свяжется медик: уточнит, действительно ли человек здоров. Если самочувствие будет по-прежнему неудовлетворительным, больничный продлят.

"Бумажные с 1 января 2022 года не оформляются", - напомнил губернатор работникам медучреждений.

В случае, если речь шла не о болезни, а контакте с заболевшим, то больничный автоматически закроется через семь дней.

Между тем

В Свердловской области усилена работа "горячей линии" 122 и колл-центров, специалисты которых консультируют по вопросам, связанным с COVID-19. На подмогу больницам пришли студенты и волонтеры-медики.

Медики просят обращаться в "скорую" только тогда, когда требуется экстренная помощь, по остальным вопросам нужно звонить в неотложку или на "горячую линию". На звонки по номеру 122 отвечает 101 оператор. Среднее время ожидания речевого помощника - 0,2 минуты, оператора - менее двух минут.