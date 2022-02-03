На Урале директора оборонного завода осудили за хищение 20 млн рублей

В Челябинской области вынесли приговор бывшему директору Миасского машиностроительного завода: мужчина обвинялся в растрате в особо крупном размере. Топ-менеджер вину в хищениях так и не признал. Однако его приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

- Суд признал доказанным, что с 2015 по 2017 годы подсудимый в компании с двумя соучастниками заключил фиктивные договоры на поставку товарно-материальных ценностей с подконтрольной коммерческой фирмой и присвоил более 20 миллионов рублей, - сообщил представитель регионального СУ СК Владимир Шишков.

Еще в ходе расследования на имущество осужденного в виде объектов недвижимости, транспорта и денежных средств наложен арест.

Преступление было выявлено оперативниками УФСБ по Южному Уралу. Они выяснили, что выводить активы предприятия директору помогала главный бухгалтер предприятия. В 2020 году ее вместе с директором подконтрольной коммерческой фирмы осудили за пособничество в растрате.

Активно сотрудничавшая со следствием главбух получила два года условного срока со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Предприниматель приговорен к трем годам колонии с 400-тысячным штрафом.