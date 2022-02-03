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03.02.2022 21:12
Рубрика: Власть

На Урале ядерные комплексы вывели на боевое патрулирование

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
В Свердловской области на маршруты боевого патрулирования отправились расчеты пусковых установок мобильного ядерного ракетного комплекса "Ярс" Тейковской дивизии РВСН.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в минобороны, в ходе учений стратегические ракетчики в том числе отрабатывают скрытный вывод ракетных комплексов на полевые позиции. Все происходит так, как это делалось бы во время войны.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Скажем, для обнаружения, блокировки и уничтожения условных диверсантов используются боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М" с беспилотными летательными аппаратами. Сами диверсионные группы, по замыслу учений, будут действовать на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка "Ярсов" и попытаются провести минирование участков дорог на маршрутах боевого патрулирования. Стратегические "Ярсы" специально сделали не только в шахтном, но и в мобильном варианте, чтобы в случае чего противник поломал голову над их поисками. Чтобы сорвать вражеские атаки и самим нанести удар, в РВСН постоянно организуют боевое дежурство на маршрутах патрулирования.

О важности этого вида учебы можно судить на таком примере. Только одна Тейковская ракетная дивизия во время патрулирования прикрывает своими комплексами территорию, сопоставимую по размерам с суммарной площадью нескольких европейских государств. А ведь на колонные пути командование РВСН выводит несколько подобных соединений.

На обычных автострадах тяжелые многоосные МАЗы с ядерными ракетами, конечно, не встретить. Их маршруты проложены в стороне от обжитых мест, как правило, в лесистых районах. Это не только обеспечивает скрытность перемещения "стратегов", но и позволяет им в дороге отрабатывать различные вводные. Хотя средства маскировки делают технику практически невидимой с воздуха, спутники-шпионы НАТО все равно пытаются разглядеть с орбиты наши стратегические "Ярсы". Если противнику удастся сделать это в военное время, следующим шагом станет удар по колонне или позициям ракетчиков.

Обнаружить и уничтожить диверсантов стратегическим ракетчикам помогут машины "Тайфун-М" 

Когда нет возможности достать их огневыми средствами, в рейд посылают военный спецназ или диверсантов. Они сделают все возможное, чтобы предотвратить запуск ядерных ракет и уничтожить комплексы РВСН еще на стадии подготовки к стрельбе. Поэтому защите пусковых установок на марше и в полевых лагерях уделяют особое внимание. Соответствующим образом строится охранение колонн и позиций, моделируются различные варианты отражения атак.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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