На Урале появилась вакансия отправителя снимков котов в WhatsApp

Екатеринбуржец ищет человека, который будет отправлять ему фото котов в WhatsApp. Соответствующую вакансию житель опубликовал на портале объявлений.

Работодатель обещает график работы 5/2 и стабильные выплаты - 300 рублей в неделю. За скромное вознаграждение сотрудник должен просто отправлять картинку с животными дважды в день: утром и вечером.

Как пишет РИА Новости, мужчина сказал, что любит, когда ему присылают фото котиков, потому что от этого улучшается настроение, и теперь он "расширяет штат поставщиков".

От соискателя требуется опыт работы - нужно, чтобы новый сотрудник ранее уже отправлял такие картинки друзьям или коллегам. Необходимы ответственность, нацеленность на результат.

На объявление уже откликнулось около пятисот человек, двоих из них приняли в качестве стажеров. Как рассказал любитель пушистых созданий, новые работники составили резюме с примерами, получили отзывы от друзей. Также уралец отметил, что будет принимать еще сотрудников.