В Кургане научились лечить осложнения после диабета без ампутации ног

Пациентов с тяжелым осложнением сахарного диабета, которое раньше нередко заканчивалось ампутацией конечностей, курганские медики научились ставить на ноги после операции уже на вторые сутки.

Как сообщили в Центре Илизарова, нейроостеоартропатия (стопа Шарко), известная больше в народе, как "диабетическая стопа" - самое частое осложнение у диабетиков, которое нередко приводит к инвалидности. На фоне болезни развиваются остеопороз, разрушение костей и суставов, хронические гнойные раны.

Обычно таким пациентам предлагается ампутация конечностей. Теперь можно обойтись без этого. В научной лаборатории Клиники гнойной остеологии под руководством к.м.н. Анатолия Судницына, разработали уникальный способ лечения: соединили метод Илизарова и новейшие разработки, которые учли все особенности больных со стопой Шарко.

После операции пациенты становятся мобильными уже на вторые сутки, в то время как за рубежом прооперированным вообще не разрешают вставать: аппарат, установленный в остеопорозной кости, быстро расшатывается.

Здесь стабильность аппарата, ранняя нагрузка создают оптимальные условия для нормализации кровоснабжения и заживления ран стопы, а вместе с антибактериальной терапией в 80 процентов случаев гнойный процесс подавляется, и человек возвращается к нормальной жизни на своих ногах.

Метод лечения вызвал повышенный интерес у российских и зарубежных ученых.