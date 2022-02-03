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03.02.2022 14:41
Рубрика: Экономика

В реконструкцию очистных сооружений Челябинска вложат 1,4 млрд рублей

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку на реконструкцию очистных сооружений в Челябинске. В течение двух лет планируется обновить сооружения механической очистки воды и обработки осадков.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Глава региона Алексей Текслер подчеркнул, что для города очистные превратились в серьезную проблему - они были построены еще в 1957 году и последний раз модернизировались в 1984-м.

- Удивительно, что столько лет не занимались этой темой. Запах, который распространяется на въезде в город со стороны Металлургического района - это никуда не годится, - сказал губернатор. - Мы в числе первых обратились в Фонд национального благосостояния, созданный для решения острых коммунальных задач. И теперь сможем приступить к реконструкции, которая включает и строительство большого количества новых объектов.

Проект будет реализован за два года.

ФНБ выделил на реконструкцию один миллиард 150 миллионов рублей, еще 286 миллионов добавит областной бюджет и МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (ПОВВ) Челябинска.

Реализацией проекта власти надеются улучшить состояние воздуха в Челябинске, а также значительно повысить качество очистки сточных вод. Кроме того реконструкция даст новые возможности для жилищного строительства. До 2030 года планируется ввести в эксплуатацию еще около 600 тысяч квадратных метров жилья.

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