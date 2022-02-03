В Тюмени педофила приговорили к 18,5 года колонии

Ленинский районный суд Тюмени вынес сегодня приговор по делу местного жителя, который ранее уже отсидел сроки за кражи и грабежи. Теперь он проходил обвиняемым по делу о насилии в отношении ребенка.

По информации инстанции, 20 марта 2021 года в Тюмени по Вербной он совершил в отношении девочки "действия сексуального характера". Подробности не раскрываются, но сообщается, что мужчина угрожал своей жертве, воспользовался ее беспомощностью.

Суд признал его виновным по ст. 132 УК РФ и назначил наказание - 18 с половиной лет в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить пострадавшей стороне 700 000 рублей в счет возмещения морального вреда.