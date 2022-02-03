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03.02.2022 19:50
Рубрика: Общество

Волонтеры Урала ремонтируют квартиры фронтовиков и бывших узников концлагерей

Текст: Ольга Медведева ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
В Екатеринбурге волонтеры движения "Дорогами добра" взялись отремонтировать квартиры живущих в городе ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма и блокадников. При этом они рассчитывали покрасить стены или, возможно, заменить окна. Однако планы приходится корректировать.
Когда волонтеры пришли в первую квартиру, то сразу поняли: без капитального ремонта не обойтись. Фото: Татьяна Андреева Когда волонтеры пришли в первую квартиру, то сразу поняли: без капитального ремонта не обойтись. Фото: Татьяна Андреева
Когда волонтеры пришли в первую квартиру, то сразу поняли: без капитального ремонта не обойтись. Фото: Татьяна Андреева

Марии Яковлевне Лебедевой - 85 лет. Она родилась в Белоруссии, десятой из одиннадцати детей. В немецкий лагерь семилетняя Маша попала вместе с мамой. По ее воспоминаниям, фашисты строили в шеренгу женщин и детей - выбирали, кто подходит для каких-то опытов. Мать прятала девочку под длинную юбку и, прижимая к груди маленькую иконку, дрожала. Освобождение пришло 11 мая 1945 года.

...Работа в вагоне-ресторане, муж, сын, много родственников - все это осталось лишь в воспоминаниях. Уже шесть лет Мария Яковлевна не выходит из дома. Пару раз в неделю к ней приходит соцработник, но надолго, конечно, не задерживается.

- Когда мы зашли в квартиру, просто ужаснулись. К примеру, после того, как отдирали обои, клопы и тараканы буквально падали нам за шиворот, - рассказал руководитель регионального добровольческого движения Валерий Басай. - В общем, пришлось браться за капитальный ремонт.

Прораб Игорь Брюханов отдал распоряжения своей бригаде строителей, а потом зашел проведать Марию Яковлевну во второй комнате. "Человек она боевой, всячески рвется нам помогать, - улыбается мужчина. - А работы у нас много. К примеру, мы выломаем межкомнатные двери, сделаем широкие проходы, чтобы женщина могла передвигаться на коляске".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Кроме того, строители переделают балкон и устроят там площадку, на которую можно будет выехать - подышать свежим воздухом. На время грязных работ Марии Яковлевне снимут квартиру неподалеку, а после ремонта ей подыщут постоянную сиделку. Увы, но ей придется избавиться от старых ковров и книг, нужно будет поменять технику и мебель. Но маленькую мамину икону, которую пенсионерка пронесла через всю жизнь, она, конечно, сохранит. "Я человек неприхотливый - не командую, как что делать этим ребятам, - улыбалась пенсионерка. - Это специалисты, сами лучше знают. А для меня главное, чтобы в доме наконец стало чисто!"

Добавим, что проект волонтеров, получивший название "Ремонт всем миром", финансируют отнюдь не крупные благотворители. К народному сбору средств подключаются и обычные горожане, и чиновники, и строители. Всего запланировано привести в порядок двенадцать квартир ветеранов. И, что важно, волонтеры не выпустят из виду своих подопечных и после ремонта.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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