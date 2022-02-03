Режиссер "Топей" снимет сериал "Преступление и наказание"

Российский режиссер Владимир Мирзоев создаст новую экранизацию "Преступления и наказания" Достоевского. По информации Variety, шоу разрабатывается для видеосервиса Start.

Драматический сериал будет состоять из восьми серий и повествовать о Родионе Раскольникове и его сестре Дуне. Сюжет не будет отличаться от книги - главный герой, погрязший в долгах, убивает пожилую женщину, после чего терзается совестью и паранойей. При этом сообщается, что события будут происходить не в XIX веке, а в современной России.

- Как бы эти персонажи выглядели сейчас? Что влияет на их выбор? И, наконец, что могло заставить рядового петербургского студента перейти на темную сторону - его внутренние демоны или кто-то более сильный, Дьявол? - цитирует издание вице-президента по международным продажам и закупкам Start Дарью Бондаренко.

Сам режиссер Владимир Мирзоев заявил, что новая адаптация романа расскажет также историю Дуни и добавил, что ожидается новая интерпретация классической истории.

Информации об актерском составе сериала пока не приводится.

Среди режиссерских работ Мирзоева - "Борис Годунов", "Этюды о свободе", "Ее звали Муму", "Человек, который знал все", сериал "Топи".

Отметим, что в сентябре 2021 года экранизировать знаменитый роман Достоевского планировал другой российский режиссер - Жора Крыжовников. Он заявил, что перенесет действие "Преступления и наказания" в 1992 год. В сериале также заявлено восемь эпизодов.