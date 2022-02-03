Росгвардия готовится к проведению учения "Заслон-2022"

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что войска готовятся к проведению оперативно-стратегического учения "Заслон-2022".

Такие учения ведомством проводятся ежегодно на плановой основе. Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом.

Цели учения - проверка готовности войск к выполнению возложенных задач, повышение профессионального уровня подготовки личного состава, отработка слаженности подразделений ведомства.

Впрочем, собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах не исключили, что росгвардейцы, помимо боевой учебы, усилят пограничную охрану районов, прилегающих к границе с Украиной. Собственно, это одна из функций Росгвардии - вылавливание на нашей территории террористов, диверсантов, шпионов, охрана особо важных объектов.