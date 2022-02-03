Росреестр запустил российскую электронную карту

Публичная кадастровая карта получила государственную электронную картографическую подложку, сообщает пресс-служба Росреестра.

Сведения единой электронной картографической основы (ЕЭКО) впервые стали отображаться в качестве картографической подложки на публичной кадастровой карте (ПКК). Это позволяет предоставлять пользователям актуальную государственную мультимасштабную карту и ортофотопокрытие (фотографические планы местности с точной привязкой к заданной системе координат), а также заменить зарубежные картографические подложки.

Впервые с момента начала функционирования в 2010 году ПКК получила отечественную юридически значимую цифровую картографическую подложку, отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. "Это результат работы Росреестра, направленный на выполнение стратегической задачи по импортозамещению геоинформационных технологий, не уступающих зарубежным аналогам. Новый механизм позволит гражданам, государственным органам и участникам рынка недвижимости получать обновляемые и метрически точные государственные сведения ЕЭКО в различных форматах - в виде ортофотопланов, топографических карт и планов", - пояснил он.

В 2021 году сервисом "Публичная кадастровая карта" воспользовались 10,2 млн граждан. В 2022 году, как ожидают в Росреестре, количество пользователей увеличится с учетом нового функционала ПКК.

В основе ГИС ЕЭКО лежит платформа, включённая в реестр программного обеспечения российского происхождения Минкомсвязи.

ЕЭКО представляет собой совокупность пространственных данных. Она сформирована на всю территорию России в масштабах от 1:2 500 000 до 1:50 000, в масштабе 1:25 000 покрыта вся территория страны с высокой плотностью населения. Этого достаточно для решения прикладных задач территориального планирования, считают в Росреестре. Завершение работ по созданию ЕЭКО крупных масштабов в виде ортофопланов предусмотрено госпрограммой "Национальная система пространственных данных" до конца 2024 года.

Физические и юридические лица могут получить сведения ЕЭКО посредством федерального портала пространственных данных (ФППД).

"Через личный кабинет ГИС ФППД реализованы возможности для подачи заявлений о предоставлении сведений ЕЭКО и осуществления онлайн-оплаты таких сведений. Также в личном кабинете реализован функционал по визуализации и работе с полученными сведениями ЕЭКО, в том числе с добавлением пользовательской тематической информации", - рассказала директор ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" Татьяна Турчанова.

Топографические карты и планы в составе ЕЭКО включают информацию о рельефе суши, гидрографии и гидротехнических сооружениях, населенных пунктах, промышленных, сельскохозяйственных и социально-культурных объектах, дорожной сети и дорожных сооружениях, растительном покрове и грунтах, границах и ограждениях, наименованиях географических объектов. Эта информация в новом качестве и с точными координатами доступна всем пользователям.

Кроме ЕЭКО, на публичной кадастровой карте остались представлены две предыдущие картографические подложки: карта России из открытых данных и картографическая основа ПКК. Это связано с тем, что создание ЕЭКО полностью не завершено, поэтому при необходимости пользователи смогут переключить слои, чтобы найти нужную информацию.