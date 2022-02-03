Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее

В преддверии моего нового визита в Китай рад возможности напрямую обратиться к многочисленной китайской и зарубежной аудитории крупнейшего информационного агентства "Синьхуа".

Наши страны - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее.

Основные принципы и ориентиры совместной работы наши страны определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие подписания которого мы отметили в минувшем году. Прежде всего - это равноправие, учёт интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого. Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог. Несмотря на вызванные пандемией коронавируса трудности, стремимся динамично наращивать потенциал экономического партнёрства, расширять гуманитарные обмены.

В ходе предстоящего визита мы с Председателем КНР Си Цзиньпином всесторонне рассмотрим ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Символично, что наша встреча состоится во время Праздника весны - Нового года по лунному календарю. Ведь, как гласит китайская мудрость, "планы на весь год должны строиться весной".

Безусловно, особое значение планируем уделить вопросам развития деловых связей. Для этого есть все возможности, ведь в активе наших стран - серьёзные финансовые, производственные, технологические, кадровые ресурсы, позволяющие успешно решать задачи долгосрочного развития. Работая сообща, добиваться стабильного экономического роста и повышения благосостояния граждан, укреплять конкурентоспособность, совместно защищаться от современных рисков и вызовов.

По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель - 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели - довести объём торговли до 200 миллиардов долларов в год. Реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству - 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идёт о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство.

Последовательно расширяем практику расчётов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчётах и платежах.

Между нашими странами складывается взаимовыгодный энергетический альянс. Наряду с долгосрочными поставками российских углеводородов в Китай планируем реализовать целый ряд крупных совместных проектов. Один из них - сооружение с участием ГК "Росатом" на китайских АЭС четырёх новых энергоблоков, начавшееся в прошлом году. Всё это существенно укрепляет энергетическую безопасность КНР и Азиатского региона в целом.

Широкое поле возможностей видим в развитии партнёрства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции. Серьёзный импульс укреплению двусторонних связей дали "перекрёстные" Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в наших странах в 2020-2021 годах.

Признательны китайским коллегам за содействие в налаживании производства в КНР российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", своевременную организацию поставок в нашу страну необходимых средств защиты. Рассчитываем, что такая кооперация будет расти и укрепляться.

Одна из стратегических задач России - ускоренный социально-экономический подъём Сибири и Дальнего Востока. Эти территории - ближайшие соседи КНР. И мы намерены активно развивать межрегиональные связи. Привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты. Так, началась модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. К 2024 году их пропускная способность должна увеличиться в полтора раза за счёт роста объёмов транзитных грузов и сокращения времени перевозок. Растёт и портовая инфраструктура на российском Дальнем Востоке. Всё это должно ещё больше повысить взаимодополняемость российской и китайской экономик.

И конечно, актуальным направлением двустороннего приграничного и межрегионального сотрудничества остаётся бережное сохранение природы, общих экосистем. Эти вопросы всегда находятся в фокусе внимания общественности наших стран, и мы обязательно их обстоятельно обсудим в ходе переговоров, как и широкий круг гуманитарных тем.

Россия и Китай - державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий. Да, за последние два года из-за пандемии количество туристов, совместных массовых мероприятий, прямых контактов наших граждан сократилось. Однако не сомневаюсь, что мы наверстаем упущенное и, как только позволит ситуация, запустим новые просветительские, образовательные программы, которые познакомят наших граждан с историей и сегодняшней жизнью двух стран. Так, нами с Председателем КНР Си Цзиньпином принято решение об организации в 2022 и 2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта.

Разумеется, важной частью нынешнего визита будет обсуждение актуальных международных тем. Внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем. Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер. Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой - Устав ООН.

Россия и Китай активно взаимодействуют по самой широкой повестке в БРИКС, РИК, Шанхайской организации сотрудничества, других объединениях. В "Группе двадцати" выступаем за учёт национальной специфики при формулировании тех или иных рекомендаций - будь то борьба с пандемией или реализация "климатической" повестки. Во многом благодаря солидарной позиции наших стран в 2021 году по итогам саммита "двадцатки" в Риме удалось достичь взвешенных решений в вопросах международного сотрудничества для восстановления экономического роста, признания вакцин и вакцинных сертификатов, оптимизации энергетического перехода и снижения рисков цифровизации.

Созвучные позиции у нас и по вопросам международной торговли. Мы выступаем за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. За перезапуск глобальных цепочек поставок. Ещё в марте 2020 года Россия предложила инициативу о "зелёных коридорах" в торговле, исключающих любые санкции, политические и административные барьеры. Её реализация - хорошее подспорье для преодоления экономических последствий пандемии.

Важнейшее событие мирового значения - начинающиеся в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры. Россия и Китай - ведущие спортивные державы, которые славятся своими спортивными традициями и не раз достойно принимали самые крупные международные состязания. Тепло вспоминаю поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады - 2008. Яркое представление надолго запомнилось гостям и атлетам из России, а сами Игры были организованы с присущими китайским друзьям масштабом и исключительным гостеприимством. В свою очередь мы были рады принимать Председателя КНР Си Цзиньпина в 2014 году на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи.

Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии. Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой. И такие подходы разделяет большинство государств - участников международного олимпийского движения.

Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Убеждён, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне. Хотел бы пожелать сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов!

Передаю дружественному китайскому народу самые тёплые поздравления по случаю Праздника весны, знаменующего наступление года Тигра. Желаю здоровья, благополучия и успехов.