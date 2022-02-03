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Российского продюсера Олега Тетерина избил сосед

Новости
    03.02.2022, 18:47
Текст:   Козьма Лоханкин

Российский продюсер Олег Тетерин заявил в полицию об избиении.

По утверждению Тетерина, его в ходе бытового конфликта избил сосед по дому.

Кинематографист зафиксировал побои, обратившись в больницу. У Тетерина - травма головы и ушибы​​​ мягких тканей.

"Со слов заявителя, телесные повреждения он получил в ходе бытового конфликта с соседом на Тверской улице. Проводится проверка", - приводит РИА Новости слова источника в столичных правоохранительных органах.

Олег Тетерин родился в 1975 году. Он участвовал в создании фильмов "Вий 3D", "В спорте только девушки", "Мамы 3", "Неуловимые", "Приличные люди", "Повар на колёсах" и других.

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