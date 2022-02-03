"Ростех" создал новое средство защиты от агрессивных животных

Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") создал новое портативное средство защиты от агрессивных животных Pyrodefende. Устройство не является оружием, для его покупки не требуется лицензия или разрешение на хранение, сообщили в госкопорации.

Pyrodefender состоит из двух электрических батарей для системы инициирования и двух типов картриджей - светошумового и сигнального. Корпус оснащен предохранителем и индикатором заряда батареи.

"При срабатывании картриджа образуется световая вспышка и звуковой хлопок до 140 Дб, которые способны отогнать агрессивное животное. При этом устройство абсолютно безопасно и не способно причинить реальный вред", - отметили в "Ростехе".

Отмечается, что устройство уже поступило в продажу, цена - около 4500 рублей. Вес Pyrodefender составляет 95 грамм.