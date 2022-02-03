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Рубрика: Экономика

Рубль стал самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"

Текст: Матвей Линник

Российский рубль занял последнее место в списке самых недооцененных валют мира, следует из опубликованного журналом The Economist "индекса бигмака".

Фото: istock
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Напомним, что "индекс бигмака" основан на гипотезе, по которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.

Так, сейчас в США бургер стоит 5,81 доллара (около 444 рублей), в то время как в России за него придется заплатить 135 рублей (1,77 доллара). Авторы рейтинга считают, что сейчас российская валюта недооценена на 70 процентов, а ее справедливый курс должен составлять 23,24 рубля за доллар.

В 2021 году рубль занимал предпоследнее место в списке самых недооцененных валют. В этом году на этой позиции находится турецкая лира. Переоцененными эксперты сочли швейцарский франк и норвежскую крону.

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