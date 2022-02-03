Рубль стал самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"

Российский рубль занял последнее место в списке самых недооцененных валют мира, следует из опубликованного журналом The Economist "индекса бигмака".

Напомним, что "индекс бигмака" основан на гипотезе, по которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.

Так, сейчас в США бургер стоит 5,81 доллара (около 444 рублей), в то время как в России за него придется заплатить 135 рублей (1,77 доллара). Авторы рейтинга считают, что сейчас российская валюта недооценена на 70 процентов, а ее справедливый курс должен составлять 23,24 рубля за доллар.

В 2021 году рубль занимал предпоследнее место в списке самых недооцененных валют. В этом году на этой позиции находится турецкая лира. Переоцененными эксперты сочли швейцарский франк и норвежскую крону.