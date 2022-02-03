Рукописи Солженицына выставили на аукцион

Невероятный для аукционного рынка архив Александра Исаевича Солженицына будет выставлен на аукцион в столице. На первых в новом году торгах аукционного дома "12й стул" также представят уникальное издание Уинстона Черчилля на русском языке, один из важнейших документов, определивший ход российской истории, и уникальную подборку рок-раритетов, среди которых фотографии групп "Кино", "Аквариум" и Сергея Курехина. Увидеть редкие артефакты можно будет в Москве до 8 февраля.

Архив Александра Солженицына, выставленный на аукцион, действительно впечатляет. Это автографы и машинописи первоначальных вариантов программных произведений Нобелевского лауреата и одного из главных писателей второй половины XX века. Среди артефактов машинопись с авторской правкой романа "Архипелаг ГУЛАГ" с автографом "Не исключаю возможности дальнейших прижизненных исправлений, но по состоянию на 1969 г. это - окончательная редакция" или машинопись поэмы "Шоссе Энтузиастов" с авторскими правками и автографом: "Прочел, ошибки исправил, других как будто не будет". Здесь же рукописные наброски писем Александра Исаевича Нобелевскому комитету о Набокове и Сахарове.

Среди редких изданий эксперты особо выделяют издания Уинстона Черчилля на русском языке. Это не предназначенный к продаже шеститомник "Вторая мировая война" (1955 год), происходящий из библиотеки одного из министров СССР, и первая книжная публикация британского политика на русском языке - книга "Мировой кризис" (1932 год).

Самым дорогим книжным лотом станет первая публикация исторического документа, ставшего основой Российской Империи. Стартовую стоимость "Мирного договора между королем Швеции Фредриком I и царем русским Петром I, заключенного в Ништадте" (Стокгольм, 1721 год) оценили почти в полмиллиона рублей. Невысокая цена за договор, который входит в число 100 главных документов российской истории.

Еще один важный предмет аукциона - фотоальбом "Возвращение мощей Преподобной Ефросинии в Полоцк, 1910 год". Каждая фотография как отпечаток эпохи. Внимательный зритель найдет на одной из фотографий великого князя Константина Константиновича и великую княгиню Елизавету Федоровну.

Также в аукционных торгах примет участие подборка интересных рок-раритетов: фотографии групп "Кино", "Аквариум" и Сергея Курёхина. Среди представленных магнитоальбомов: студийные альбомы "Наутилус Помпилиус" - "Разлука" и "Князь тишины" и катушка альбома "45" группы "Кино". Отдельно стоит выделить машинопись "Романа, который так и не кончен" Бориса Гребенщикова.