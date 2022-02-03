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03.02.2022 13:25
Рубрика: Власть

Сайты с персональными данными людей, находящихся под госзащитой, заблокируют

Текст: Михаил Фалалеев
Механизм блокировки сайтов с данными лиц, находящихся под государственной защитой, представлен в проекте постановления правительства. Документ разработан МВД России и опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как будет происходить такая блокировка? Напомним, 1 июля 2021 года вступил в силу закон, который предоставляет Роскомнадзору новые полномочия по наложению запрета на распространение информации. Основанием для включения ресурсов в Единый реестр запрещенных сайтов стало наличие сведений о лицах под госзащитой, которым обеспечивается конфиденциальность.

Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных

Роскомнадзор в течение суток со дня получения решения о признании информации запрещенной и постановления об ограничении к ней доступа, должен будет внести в реестр соответствующую реестровую запись. В ней называется доменное имя и указатель страницы сайта в сети интернет, описание выявленной запрещенной информации, позволяющее ее идентифицировать, сведения о решении, принятом уполномоченным органом, дату и время получения запрещенной информации.

В реестр заносятся и сведения о провайдере хостинга или владельце сайта. При этом реестровые записи единого реестра не должны содержать в себе указаний на персональные данные защищаемого лица. Исключением является только доменное имя и указатель страницы сайта в интернете и описание выявленной запрещенной информации. Предусмотрена и обратная процедура об исключении сайта из Единого реестра запрещенных сайтов и снятие с него блокировки.

Госзащита предоставляется судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК России, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, МВД, определенным военнослужащим Росгвардии, минобороны и Службы внешней разведки. Перечень лиц, к которым применятся такая мера безопасности, как обеспечение конфиденциальности, определяется руководителем соответствующей структуры. Закон, вступивший в силу летом прошлого года, включил в перечень новых лиц, которым положена госзащита. Теперь это все сотрудники МВД, Росгвардии, минобороны и СВР.

Ранее защита предоставлялась лишь тем сотрудникам, кто был задействован в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо тем, кто непосредственно участвовал в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях. Госзащиту также стали предоставлять уже уволенным со службы в МВД, Росгвардии, ФСБ и органах госохраны при условии "сохраняющейся угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество", к их охране может привлекаться Росгвардия.

Власть Безопасность Правоохранительная система

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