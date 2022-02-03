Санаторий "Заполярье" получил международный экологический сертификат "Зеленый ключ"

"Заполярье" - единственный сочинский санаторий, удостоенный престижной награды Международной организации по экологическому образованию. Программа "Зеленый ключ" действует с 2002 г., сегодня в ней участвуют 3,2 тысячи отелей в 65 странах мира.

Главная цель программы - практическая реализация принципов устойчивого развития и бережного отношения к природе, снижение воздействия на окружающую среду. Сюда входят и рациональное потребление воды и энергии, раздельный сбор отходов и обеспечение их дальнейшей переработки - всего более 100 показателей.

Присвоению сертификата предшествовала многолетняя работа, крупные инвестиции в обеспечение благоприятной "зеленой" среды для отдыхающих. Были построены и внедрены:

* солнечная электростанция на 10 кВт;

* электротранспорт на территории Санатория;

* локальные очистные медицинского центра и прачечной;

* раздельный сбор и утилизация бытовых отходов, строительного, растительного мусора, сдача пластика и макулатуры, цветных и черных металлов;

* реализация во всех объектах Санатория принципов энерго- и ресурсосбережения с установкой современных электро- и отопительных приборов, сантехники, датчиков и оборудования с возможностью регулировки подачи тепла и воды, санатория

* использование средств для чистки и стирки, не содержащими фосфатов, ТПФ и цеолитов, установка жироуловителей и профессиональных посудомоечных машин в ресторанах В то время, как небольшим отелям ради получения приставки "эко" в названии достаточно лишь находиться по соседству с девственной природой, то крупным игрокам индустрии гостеприимства необходимо колоссальной ежедневной работой доказывать право считаться eco-friendly (буквально означает "дружественный к экологии" или "безопасный для экологии"). "Заполярье" в этом движении давно считается бесспорным лидером и примером. Ежегодно, начиная с 2019 г., санаторий становится обладателем международной премии "Голубой флаг", подтверждающей безопасность и экологическую чистоту пляжной территории. Наличие эко-сертификата Green Key ("Зеленый ключ") станет дополнительным преимуществом, которое повышает популярность "Заполярья" у туроператоров и путешественников.

Пресс-релиз подготовлен санаторием "Заполярье"