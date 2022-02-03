Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД КНР Ван И

Главы внешнеполитических ведомств в ходе переговоров в Пекине обсудили украинскую проблематику, а также конфронтацию России с НАТО. Ван И выразил поддержку и понимание позиции России в сложившейся ситуации.

В преддверии зимней Олимпиады в Китае страны договорились сопротивляться политизации спорта. "Обе стороны единогласно согласились развивать олимпийский дух, вместе противостоять политизации спорта, вместе поддерживать успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине", - говорится в заявлении МИД КНР. Ван И отметил, что предстоящий визит Владимира Путина на церемонию открытия Олимпиады отражает уровень дружбы и доверия между лидерами России и КНР.

Министры сошлись во мнении, что препятствия в сотрудничестве двух государств, вызванные пандемией, в целом преодолены, а имеющиеся возможности позволяют эффективно развивать межгосударственные отношения. Так, Китай готов интенсифицировать сотрудничество с РФ по всей производственной цепочке в энергетике.

"Китайская сторона готова и дальше укреплять взаимосвязанность с российской стороной, активно продвигать сотрудничество в энергетике по всей производственной цепочке в разведке, добыче, перемещении и переработке нефти", - приводит слова Сергея Лаврова сайт МИД КНР.

По итогам переговоров стороны подписали документ о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран.